Gallinová: EÚ sa zameria viac na vakcíny od Pfizer/BioNTech

Brusel 2. februára (TASR) – Európska komisia sa čiastočne dištancuje od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca a vo svojej stratégii očkovania sa spolieha viac na vakcíny proti COVID-19 od firiem Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson.



Uviedla to šéfka Generálneho riaditeľstva EK pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) Sandra Gallinová počas pondelňajších rokovaní s poslancami Európskeho parlamentu z Výboru pre rozpočet (BUDG).



Europoslanci si Gallinovú, ktorá je hlavnou vyjednávačkou EK s farmaceutickými firmami pre nákup vakcín proti COVID-19, predvolali už aj v januári, rovnako s cieľom, aby podala vysvetlenie o súčasnej situácii so zabezpečovaním vakcín pre členské krajiny EÚ.



Gallinová pripomenula, že EÚ očakávala, že práve výrobok od AstraZeneca bude vakcínou pre široké masy v prvom štvrťroku 2021. Táto spoločnosť však doteraz dokázala zaručiť iba 25 percent z viac ako 100 miliónov prisľúbených dávok v prvej etape, čo je podľa Gallinovej pre Európsku úniu skutočný problém.



Zároveň spresnila, že Európska komisia sa momentálne zameriava na vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Vakcína od Johnson & Johnson zatiaľ nebola schválená pre trh EÚ.



Nemecké laboratórium patriace BioNTechu sa zaviazalo dodať do EÚ v druhom štvrťroku o 75 miliónov dávok viac ako pôvodne sľúbené množstvo. „V druhom štvrťroku bude dávok oveľa viac, pretože začne platiť nová zmluva s BioNTech, budeme mať dvojnásobné množstvo vakcín," vysvetlila Gallinová, podľa ktorej eurokomisia stále verí, že do konca leta sa podarí zaočkovať 70 percent dospelej populácie.



V posledných týždňoch sa vyostril dialóg medzi eurokomisiou a spoločnosťou AstraZeneca, ktorá ako tretia v poradí získala licenciu na uvedenie svojej vakcíny na európsky trh. AstraZeneca tvrdí, že môže dodať Únii iba štvrtinu zo zmluvne prisľúbených dávok v prvom štvrťroku 2021, pričom Brusel obvinil výrobcu, že dodávkami vakcín uprednostnil Spojené kráľovstvo pred Úniou.



Generálny riaditeľ AstraZeneca Pascal Soirot ubezpečil EK, že jeho spoločnosť robí maximum pre to, aby dodržala svoje zmluvné záväzky, ako však uviedla Gallinová pred europoslancami, kým nebudú vakcíny na trhu, nebudú ani platby zo strany eurokomisie.



Komisia vlani vyčlenila 336 miliónov eur na vývoj vakcíny od AstraZeneca a na zvýšenie výrobnej kapacity tejto spoločnosti, avšak uvedená suma nebola uhradená v plnej výške.



Europoslanci pri tejto príležitosti požiadali o sprehľadnenie zmlúv s AstraZeneca a ďalšími výrobcami vakcín, najmä čo sa týka využívania prostriedkov z rozpočtu EÚ a aké sumy majú doplatiť členské štáty.



Viacerí členovia výboru BUDG požadovali, aby sa nevyužitá suma 1,5 miliárd eur z výskumného programu a z rozpočtových rezerv EÚ použila na zlepšenie očkovacej kampane naprieč EÚ. Podľa Gallinovej by sa však tieto peniaze mali minúť na riešenie nových mutácií COVID-19 a zopakovala, že pomalšie tempo očkovania v Európe súvisí viac s výrobou vakcín ako s počtom objednaných očkovacích dávok.