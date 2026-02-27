< sekcia Zahraničie
Prieskum: Sympatie Američanov sa prvýkrát priklonili k Palestínčanom
Do výskumu v USA sa zapojilo celkom 1001 respondentov v období od 2. do 16. februára.
Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Američania vôbec po prvý raz za posledné dve desaťročia prejavili väčšie sympatie k Palestínčanom než k Izraelčanom. Vyplýva to z prieskumu amerického inštitútu na prieskum verejnej mienky Gallup, podľa ktorého má čoraz viac nezávislých voličov negatívy postoj k postojom Tel Avivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa najnovšieho výskumu sympatizuje s Palestínčanmi až 41 percent Američanov. Na stranu Izraela sa pritom tentoraz priklonilo 36 percent respondentov, pričom zvyšní boli buď nerozhodní, alebo uviedli, že sympatizujú s oboma stranami či so žiadnou z nich.
Hoci tento rozdiel nie je štatisticky významný, je to vôbec prvýkrát za viac než dve desaťročia, čo Izrael v prieskume Gallup pri tejto otázke nezískal prvé miesto.
Ide o výraznú zmenu oproti situácii spred roka, keď Izrael v sympatiách viedol so 46 percentami oproti Palestínčanom s 33.
Názory na Blízky východ sa výrazne líšia v závislosti od straníckej príslušnosti.
Republikáni naďalej silne podporujú Izrael, pričom k nemu inklinovalo až 70 percent z nich, hoci aj tento podiel sa za posledné desaťročie znížil o 10 percentuálnych bodov.
Sympatie demokratov sa za posledný rok významne nezmenili, keďže už v roku 2023, keď medzi Tel Avivom a palestínskym hnutím Hamas vypukla vojna, sa ich sympatie začali postupne preklápať z Izraela na Palestínčanov.
