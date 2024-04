Gambia ide rušiť zákaz mrzačenia pohlavných orgánov, HRW to kritizuje

Banjul 19. apríla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v piatok vyzvala parlament v Gambii, aby zamietol návrh zákona, ktorého cieľom je zrušiť zákaz mrzačenia ženských pohlavných orgánov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je v tejto západoafrickej krajine zakázané od roku 2015. Poslanci však v marci schválili iniciatívu zameranú na zrušenie zákazu. Návrh zákona teraz skúmajú parlamentné výbory a v júni by o ňom malo hlasovať plénum parlamentu.



Ak ho schváli, Gambia sa stane prvou krajinou na svete, ktorá zruší zákaz mrzačenia ženských pohlavných orgánov, upozornila organizácia HRW. Obáva sa, že ďalšie africké krajiny by sa tým mohli inšpirovať. Za "nebezpečný precedens" to označila aj OSN.



Detská agentúra OSN (UNICEF) definuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako "všetky zákroky zahŕňajúce čiastočné alebo úplné odstránenie ženských vonkajších pohlavných orgánov alebo ich iné poranenie z iných ako lekárskych dôvodov".



Takáto procedúra môže spôsobiť vážne zdravotné problémy vrátane infekcií, krvácania, neplodnosti, komplikácií pri pôrode a zníženia sexuálneho potešenia, informuje AFP.



Gambia sa nachádza v desiatke krajín, kde k zmrzačovaniu najčastejšie dochádza. Organizácia UNICEF v roku 2024 zverejnila prieskum, z ktorého vyplýva, že túto procedúru podstúpilo až 73 percent žien a dievčat vo veku 15 až 49 rokov.



Marcová správa OSN udáva, že celosvetovo bolo tejto procedúre vystavených 230 miliónov žien a dievčat.



"Gambijská vláda by mala dôsledne chrániť práva dievčat a žien a odmietnuť akýkoľvek návrh na zrušenie alebo oslabenie zákazu mrzačenia ženských pohlavných orgánov z roku 2015," povedala Mausi Segunová, šéfka africkej sekcie HRW.