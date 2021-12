Obyvatelia Gambie hlasujú v prezidentských voľbách

Banjul 4. decembra (TASR) - V západoafrickej krajine Gambia sa v sobotu konajú prezidentské voľby. Voliči si vyberajú zo šestice kandidátov. Informovala o tom agentúra DPA.



O post hlavy štátu sa na ďalšie päťročné funkčné obdobie uchádza šesť kandidátov. Jedným z nich je aj úradujúci prezident Adama Barrow. V krajine je takmer milión oprávnených voličov.



Vo volebných miestnostiach má každý z kandidátov vlastnú hlasovaciu urnu, do ktorej voliči hádžu kúsky mramoru. Tento netradičný spôsob voľby bol zavedený v roku 1965 z dôvodu nízkej gramotnosti obyvateľstva, píše na svojej webovej stránke stanica BBC. Gambia v roku 1965 získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva.



Všetky politické strany, ktoré majú vo voľbách svojich kandidátov, podľa DPA sľúbili priniesť zmenu do tejto krajiny, ktorá bola sužovaná počas diktatúry predchádzajúceho prezidenta Yahyu Jammeha.



Jammeh bol prezidentom krajiny od novembra 1996 do januára 2017. V decembri 2016 ho v prezidentských voľbách porazil úradujúci prezident Barrow. Jammeh najskôr výsledky hlasovania odmietal uznať. V januári 2017 však odovzdal moc Barrowovi a opustil krajinu.