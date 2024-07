Gambia zamietla zákon o mrzačení ženských pohlavných orgánov

Banjul 15. júla (TASR) - Gambijský parlament v pondelok zamietol návrh zákona, ktorý by obnovil mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Procedúra je v tejto západoafrickej krajine zakázaná už od roku 2015. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Návrh zákona o zrušení zákazu prešiel v marci druhým čítaním. Proti vtedy hlasovalo len päť z 53 poslancov, čo vyvolalo obavy u skupín na ochranu práv. Pokiaľ by bol zákon schválený, Gambia by sa stala prvou krajinou, ktorá obnoví túto procedúru.



Poslanci pred záverečným čítaním, ktoré bolo naplánované na 24. júla, znovu hlasovali o jednotlivých ustanoveniach a väčšina bola proti.



"(Národné) zhromaždenie nemôže venovať úsilie zbytočným záležitostiam a dovoliť, aby sa návrh zákona posunul do tretieho čítania," vyhlásil predseda parlamentu Fabakary Tombong Jatta po hlasovaní. "Návrh zákona sa zamieta a legislatívny proces je uzavretý," dodal.



Detský fond OSN (UNICEF) definuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako "všetky zákroky, ktoré zahŕňajú čiastočné alebo úplné odstránenie ženských vonkajších pohlavných orgánov, poprípade ich iné poranenie z iných ako lekárskych dôvodov".



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že mrzačenie neprináša žiadny zdravotný benefit a môže viesť napríklad k nadmernému krvácaniu, stavu šoku, psychickým problémom či dokonca smrti.