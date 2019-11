Ganc a Netanjahu sa stále nedohodli, mandát na zostavenie vlády vyprší

Jeruzalem 20. novembra (TASR) - Líder izraelskej centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc v stredu obvinil úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua, že odmietol návrh na vytvorenie jednotnej vlády.



Netanjahu robí všetko pre to, "aby nás doviedol k tretím voľbách" do izraelského parlamentu v priebehu jedného roka, tvrdí Ganc.



Toto vyhlásenie zverejnil na Facebooku niekoľko hodín predtým, ako mu v stredu o 23.59 h miestneho času vyprší mandát na zostavenie vlády. Súčasne v ňom Netanjahua vyzval, aby odstúpil od myšlienky na pravicový blok" svojej strany Jednota (Likud) s nacionalistickými a náboženskými stranami a prišiel "na priame rokovania" s ním.



"Som pripravený na kompromis v záujme občanov Izraela," napísal Ganc, pričom však dodal, že sa odmieta zahrávať so základnými princípmi či vzdať sa ich.



Ako informoval izraelský spravodajský portál i24 News, Ganc a Netanjahu sa zišli v utorok večer na poslednom rokovaní. Netanjahu na ňom vyhlásil, že Ganc odmietol akceptovať podmienku predostretú lídrom sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdorom Liebermanom. Išlo o návrh, aby Netanjahu bol prvý v poradí pri rotácii na poste predsedu vlády.



Šéf vyjednávačov Likudu, poslanec Jariv Levin, v reakcii na Gancovo odmietnutie pripomenul, že Netanjahu "akceptoval podmienky, aj keď porušovali jeho práva".



Levin tiež obvinil Modrú a bielu, že sa pokúša vytvoriť menšinovú vládu závisiacu od podpory arabských zákonodarcov, pričom však takto koná v nádeji, že "to nevyjde".



Platnosť poverenia na zostavenie vlády, ktorého Gancovi zveril prezident Reuven Rivlin, vyprší v stredu večer.



Ganc sa o zostavenie vlády pokúša ako druhý v poradí po Netanjahuovi, ktorého snahy o vytvorenie koalície neboli korunované úspechom.



Ak Ganc bude Rivlina v stredu večer oficiálne informovať, že ani jemu sa nepodarilo vytvoriť funkčnú koalíciu, "do hry" vstúpi parlament.



Jeho poslanci potom budú mať 21 dní na to, aby prezidentovi oznámili meno jedného spomedzi seba, ktorý je schopný získať na svoju stranu väčšinu poslancov. Momentálne je pomer síl medzi Likudom a Modrou a bielou v parlamente viac-menej vyrovnaný.



Všetko však môže zmeniť pomyselný žolík v rukách generálneho prokurátora Avichaja Mandelblita, ktorý by mal v decembri oznámiť, či Netanjahu bude obvinený z "korupcie, sprenevery a porušenia dôvery", a to v rôznych prípadoch.



Izraelskí analytici podľa miestnych médií uviedli, že vznesenie obvinenia by mohlo Netanjahuovi znížiť podporu, zatiaľ čo odloženie jeho káuz by mohlo zvýšiť popularitu jeho strany i osoby.



Ak sa však ani po spomínaných 21 dňoch ani jednému politikovi nepodarí presadiť sa na čele vlády, Izrael čakajú ďalšie parlamentné voľby.



Tamojší voliči už na sociálnych sieťach žartujú, že ich krajina začína fungovať podľa "talianskeho scenára": Taliansko malo totiž za posledných vyše 70 rokov viac ako 65 vlád, konštatoval portál i24.