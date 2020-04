Ganc a Netanjahu sa stále nedohodli na koalícii, rokovania pokračujú

Tel Aviv 20. apríla (TASR) - Izraelská opozícia v pondelok predložila návrh zákona, ktorý by obvineným politikom znemožňoval zastávať funkciu predsedu vlády. Návrh bol predložený do príslušného výboru izraelského parlamentu (Kneset).



Ako v pondelok informovala agentúra DPA, predkladateľom návrhu zákona je pravicová sekulárna strana Izrael, môj domov (Jisrael bejtejnu), ktorú vedie exminister obrany Avigdor Lieberman.



Strana sa podľa DPA netají tým, že cieľom zákona je zabrániť Benjaminovi Netanjahuovi, ktorý je na čele vlády do vytvorenia nového kabinetu, aby naďalej zastával premiérsky post.



Netanjahu bol obvinený z korupcie a 24. mája sa má v tejto veci dostaviť pred okresný súd v Jeruzaleme.



Izraelský premiér Reuven Rivlin minulý týždeň zveril poverenie na zostavenie vlády parlamentu. Líder centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc totiž nedokázal vytvoriť novú vládu ani po predĺžení mandátu, ktorý mu prezident zveril na základe výsledkov parlamentných volieb z 2. marca.



Gancovi vyjednávači sa pritom do poslednej chvíle snažili dohodnúť s tímom Netanjahuovej strany Jednota (Likud) na vytvorení vlády národnej jednoty pre čas núdze, ktorý v krajine nastal v súvislosti s epidémiou koronavírusu a jej ekonomickými dôsledkami.



Podľa agentúry DPA sa v pondelok uskutočnilo ďalšie rokovanie Ganca s Netanjahuom, ktoré sa však skončilo bez dosiahnutia dohody o koalícii.



Netanjahuov Likud po schôdzke zverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol, že úsilie vytvoriť "núdzovú vládu" národnej jednoty bude pokračovať aj po Dni pamiatky na holokaust (šoa) a hrdinstvo (Jom ha-šoa). S ním súvisiace spomienkové podujatia sa skončia v Izraeli v utorok po západe slnka.



Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že hlavným sporným bodom rokovaní zostáva spôsob vymenúvania sudcov. Dohodu v tejto veci musia Ganc a Netanjahu dosiahnuť do 7. mája.



Benny Ganc medzičasom apeloval na Netanjahua, aby k tejto dohode pristúpil seriózne. Pohrozil, že v opačnom prípade v Knesete predloží návrh, ktorý by obvinenej osobe zakazoval zostavovať vládu.



Ganc, ktorý 26. marca prevzal funkciu predsedu parlamentu po politikovi blízkemu Likudu, podľa DPA v pondelok nezabránil tomu, aby Liebermanova strana návrh zákona v danom znení predložila do príslušného výboru izraelského parlamentu.



Benny Ganc pred marcovými parlamentnými voľbami svojim voličom sľúbil, že s obvineným Netanjahuom nebude nikdy v spoločnej vláde. Tento svoj sľub však porušil, keď začal s Netanjahuom rokovať o "núdzovej vláde" národnej jednoty, aby sa krajina lepšie vyrovnala s epidémiou koronavírusu a jej dôsledkami pre ekonomiku. Spojenectvo s Netanjahuom Ganc zdôvodňoval aj tým, že chce, aby sa Izrael vyhol ďalším parlamentným voľbám - v poradí štvrtým od apríla roku 2019.