Ganc: Hamas je porazený, no vojna v Pásme Gazy bude pokračovať

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc v stredu vyhlásil, že z vojenského hľadiska je hnutie Hamas porazené, no vojna v Pásme Gazy bude pokračovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Bývalý armádny generál a exminister obrany Ganc varoval pred dlhou vojnou. Podľa jeho slov izraelské sily budú musieť v Pásme Gazy bojovať ešte niekoľko rokov.



"Víťazstvo príde krok po kroku... Z vojenského hľadiska je Hamas porazený. Jeho bojovníci sú eliminovaní, alebo sa schovávajú, jeho schopnosti sú odrezané. Budeme pokračovať v boji proti tomu, čo z neho zostalo," uviedol Ganc. Podľa jeho slov budú "chlapci, ktorí sú teraz na druhom stupni základnej školy, v budúcnosti bojovať v Pásme Gazy, na Západnom brehu a na libanonskom fronte".



Ganc vyzdvihol vojenské schopnosti Izraela, ktoré podľa neho prevyšujú vojenské schopnosti všetkých jeho regionálnych nepriateľov.



Izraelská armáda sa podľa neho vráti na juh Pásma Gazy, odkiaľ sa počas uplynulého víkendu stiahla. "Vstúpime do Rafahu. Vrátime sa do Chán Júnisu... Budeme pôsobiť v Gaze všade tam, kde sú teroristické ciele," vyhlásil.



V meste Rafah na juhu palestínskej enklávy našlo po začiatku vojny v Pásme Gazy útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj napriek medzinárodnej kritike tvrdí, že Izrael musí do Rafahu vyslať pozemné sily, pretože je to dôležité pre víťazstvo vo vojne s palestínskym hnutím Hamas.



Izrael spustil vojenskú operáciu v Pásme Gazy v reakcii na útok Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo vyše 1150 ľudí a najmenej 250 bolo podľa izraelských úradov unesených. Odvetné kroky izraelskej armády v Pásme Gazy si odvtedy vyžiadali už viac ako 33.400 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze.