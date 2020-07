Ganc: Izrael nemusí byť zodpovedný za každý záhadný incident v Iráne

Jeruzalem 5. júla (TASR) - Izraelský minister obrany Benny Ganc v nedeľu vyhlásil, že jeho krajina "nemusí byť nutne zodpovedná za každý záhadný incident, ktorý sa v Iráne udeje". Reagoval tak na štvrtkový požiar v novej továrni na výrobu centrifúg v zariadení na obohacovanie uránu v iránskom meste Natanz, ktorý niekoľko iránskych predstaviteľov označilo za výsledok kybernetickej sabotáže. V nedeľu o tom informovala agentúra Reuters.



V odpovedi na otázku pre izraelský rozhlas, či má Izrael niečo spoločné so "záhadnými výbuchmi" v iránskych jadrových zariadeniach, Ganc tiež zmienil, že "si nie je istý, či (Iránci) za každých okolností vedia, ako zložité systémy v týchto zariadeniach udržiavať, keďže pri ich prevádzke je nutné riadiť sa prísnymi bezpečnostnými opatreniami".



Traja iránski predstavitelia poskytli pre agentúru Reuters vyjadrenia, podľa ktorých požiar v Natanze spôsobili práve kybernetické útoky. Pre potvrdenie týchto tvrdení však nemali žiadne dôkazy. Dvaja z nich uviedli, že za touto sabotážou by mohol byť Izrael.



Izrael, ktorý je všeobecne považovaný za jedinú nukleárnu veľmoc v regióne, sa zaviazal, že nikdy nepovolí Iránu získať atómové zbrane. Izrael tiež tvrdí, že Teherán sa zasadzuje za jeho zničenie. Iránski predstavitelia však popierajú, že by sa niekedy usilovali získať atómové zbrane, a tvrdia, že jadrový program Iránu je mierový.



Podzemné zariadenie v Natanze je jedným z hlavných iránskych centier na obohacovanie uránu. Toto zariadenie monitorujú aj inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni, ktorá patrí do štruktúr OSN a dohliada na mierové využitie jadrovej energie.