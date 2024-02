Ganc registruje náznaky možného dosiahnutia dohody s Hamasom

Tel Aviv 22. februára (TASR) - Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Ganc registruje prvotné náznaky, že by mohlo dôjsť k dosiahnutiu dohody o prímerí s Hamasom. Ganc sa takto vyjadril v stredu neskoro večer, uvádza TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



"Prvotné náznaky signalizujú možnosť posunu vpred," povedal. Zároveň však zopakoval, že ak Hamas do začiatku nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán neprepustí zvyšných zadržiavaných rukojemníkov, tak Izrael spustí ofenzívu v Rafahu.



Egypt, Katar a USA sa momentálne snažia sprostredkovať Izraelu s Hamasom prímerie v Gaze. V rámci potenciálnej dohody by malo dôjsť v niekoľkých fázach k výmene rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy, za palestínskych väzňov v Izraeli. Rokovania o prímerí momentálne prebiehajú v Káhire. Viaceré izraelské média však uviedli, že zástupcovia tzv. sprostredkovateľských krajín by sa mali v piatok stretnúť aj v Paríži.



Hamas počas novembrového dočasného prímeria sprostredkovaného Katarom prepustil 105 rukojemníkov výmenou za 240 palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli, pripomína DPA. V Gaze však naďalej Hamas zadržiava zhruba 130 rukojemníkov, pričom Izrael sa domnieva, že asi 100 z nich je stále nažive.



Komandá Hamasu týchto rukojemníkov zajali pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra, keď zároveň zabili vyše 1200 ľudí. Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo najmenej 29.300 ľudí, prevažne civilistov a zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000.



K počtu obetí a zranených podľa Izraela prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je mnohými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.