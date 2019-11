Ganc rokoval s Liebermanom, na vytvorenie koalície má ešte šesť dní

Jeruzalem 14. novembra (TASR) - Líder izraelskej centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan) Benny Ganc pokračoval vo štvrtok v úsilí o vytvorenie novej koaličnej vlády. Poveril ho tým prezident Reuven Rivlin po neúspešnom pokuse úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua o zostavenie nového kabinetu.



Ganc sa vo štvrtok stretol s lídrom sekulárnej pravicovej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdorom Liebermanom, informoval denník The Times of Israel.



Denník spresnil, ich stretnutie sa malo pôvodne konať už v utorok, ale pre eskaláciu napätia medzi Izraelom a palestínskym pásmom Gazy ho preložili na štvrtok.



Ganc po schôdzke pred novinármi vyhlásil, že premiér Netanjahu sa podľa jeho názoru "vrhá do volieb" a v skutočnosti ani nechce rokovať o vytvorení vlády jednoty.



Podľa Gancovho názoru Netanjahu stále počíta s tým, že má v parlamente istú podporu 55 poslancov - jednak zo svojej strany Jednota (Likud), ako aj od poslancov ďalších ultrapravicových a náboženských strán.



Stretnutie s Liebermanom označil Ganc za "dobré". Dodal, že na ňom analyzovali súčasnú situáciu. S Liebermanom sa zhodli v tom, že nechcú v poradí už tretie parlamentné voľby v tomto kalendárnom roku a že sa do poslednej chvíle budú usilovať o zostavenie vlády.



Pokiaľ ide o plán prezidenta Reuvena Rivlina, ktorý by umožnil Netanjahuovi pôsobiť vo funkcii premiéra, ale dočasne stáť bokom, ak by bol obvinený vo vyšetrovaných kauzách, Ganc je podľa svojich slov "pripravený zvážiť akúkoľvek alternatívu, ktorá bude v súlade s mojimi zásadami, pokiaľ ide o obvinenie."



Denník The Times of Israel pripomenul, že Lieberman požadoval, aby koalícia Modrá a biela plne akceptovala plán, podľa ktorého - hoci to Rivlin výslovne nepovedal - by Netanjahu bol považovaný za premiéra. Lídri koalície to však doteraz neurobili.



Lieberman vo štvrtok po rokovaní s Gancom s poľutovaním uviedol, že mu chýba jasné oznámenie, že všetci lídri Modrej a bielej akceptujú prezidentov plán.



Obaja politici sa dohodli, že na budúci týždeň sa zídu znova.



Ako pripomenul denník The Times of Israel, Ganc má na vytvorenie koalície už len šesť dní.



Napätie medzi Izraelom a palestínskymi militantmi eskalovalo v utorok po tom, ako armáda židovského štátu pri útoku v pásme Gazy zabila poľného veliteľa Islamského džihádu. Palestínski radikáli na tento útok reagovali odpaľovaním raketových a mínometných striel smerom na južnú i strednú časť Izraela.



Izraelská armáda odpovedala sériou cielených útokov, pri ktorých v pásme Gazy likvidovala zariadenia využívané radikálmi na odpaľovanie rakiet.



Vo štvrtok ráno izraelská armáda oficiálne označila dvojdňové bojové operácie v pásme Gazy za ukončené, čím potvrdila platnosť prímeria, ktoré predtým oznámila palestínska militantná skupina Islamský džihád.



Dva dni trvajúce izraelské útoky zamerané na vojenské objekty militantnej skupiny Islamský džihád si v pásme Gazy vyžiadali 32 obetí na životoch. Na Izrael bolo podľa velenia tamojšej armády odpálených vyše 450 rakiet.