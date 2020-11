Ganc vytvoril komisiu na preskúmanie nákupu nemeckých ponoriek

Jeruzalem 23. novembra (TASR) - Izraelský minister obrany Benny Ganc ustanovil vládnu komisiu, ktorá má za úlohu preskúmať nákup nemeckých ponoriek Izraelom. Ide o aféru, do ktorej sú údajne zapletení aj blízki spolupracovníci premiéra Benjamina Netanjahua.



Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, ktorá sa odvolala na izraelské ministerstvo obrany.



Minister Ganc "dospel k záveru, že vyšetrovacia komisia z ministerstva obrany by mohla osvetliť niektoré časti procesu týkajúceho sa nákupu týchto ponoriek," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva obrany.



Komisia by mala so svojimi zisteniami prísť do štyroch mesiacov a oznámiť ich verejnosti "transparentným spôsobom".



Toto oznámenie prichádza v čase oživenia napätia vo vzťahoch medzi Gancom a Netanjahuom, ktorí začiatkom tohto roku dali bokom svoj súboj o to, kto vytvorí vládu po tom, ako Izrael opakovane zažil predčasné voľby s patovým výsledkom znemožňujúcim vytvoriť životaschopnú vládu. V situácii, keď Izrael zažíval prvú vlnu epidémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, sa Ganc a Netanjahu dohodli na vytvorení spoločnej vlády.



V marci roku 2019 - pred jednými z troch volieb, ktoré sa v Izraeli konali v priebehu menej ako roka - Ganc priamo obvinil Netanjahua, že v súvislosti s nákupom ponoriek dostal 4,5 milióna eur.



Netanjahu sa v máji tohto stal prvým úradujúcim predsedom izraelskej vlády, ktorý počas výkonu funkcie čelí súdnemu procesu pre obvinenie z korupcie. Sú voči nemu vznesené tri obvinenia, ale generálna prokuratúra uviedla, že nie je možné stíhať ho v kauze ponorky.



Netanjahuovi podporovatelia v jeho strane Jednota (Likud) medzičasom Ganca obvinili, že kauzu ponoriek využíva na svoje volebné ciele.



V tomto prípade izraelská polícia podozrieva jednotlivcov v armáde i mimo nej z korupcie pri nákupe ponoriek od nemeckého priemyselného gigantu ThyssenKrupp. Ide o zmluvu v hodnote zhruba 1,6 miliardy eur.



Medzi tými, ktorí sú do aféry údajne zapletení, je aj právnik predsedu vlády David Šimron. Ten čelí obvineniu z prania špinavých peňazí súvisiacich s nákupom.