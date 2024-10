Ganc vyzýva Libanončanov, aby sa zbavili Hizballáhu i vplyvu Iránu

Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Predseda izraelskej umiernenej politickej aliancie Benny Ganc v nedeľu vyzval Libanončanov, aby sa zbavili proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ktoré označil za rakovinový nádor, ako aj "dusivého vplyvu" Iránu. Vo svojom spravodajstve o tom informoval denník The Times of Israel (TOI), píše TASR.



V príhovore počas cesty po severnom Izraeli bývalý minister vojnového kabinetu vyzval izraelských lídrov, aby "pokračovali a rozšírili" pozemnú operáciu v Libanone s cieľom umožniť vysídleným obyvateľom severu Izraela návrat do svojich domovov.



Upozornil súčasne, že "skutočný problém neleží na juhu Libanonu, ale v Bejrúte".



V časti príhovoru adresovanej Libanončanom Ganc objasnil, že "Hizballáh je rakovinový nádor vo vašom vnútri, ktorému bolo umožnené hnisať a ovládnuť vás. Nastal čas postarať sa o túto rakovinu".



Vyhlásil, že Izrael sa s Hizballáhom po vojenskej stránke poráta, ale je potrebné, aby sa aj samotní Libanončania oslobodili od "škrtiacej slučky" Iránu, a to v záujme svojej vlastnej sociálnej, politickej a hospodárskej slobody a prosperity.



Ďalšiu časť svojho vyhlásenia Ganc adresoval medzinárodnému spoločenstvu, keď uviedol, že nastal čas "vyvíjať tlak na Bejrút, nie na Jeruzalem".



Izraelské vedenie je totiž momentálne terčom kritiky za pokračovanie vo vojenských operáciách proti Hizballáhu na juhu Libanonu a na južných predmestiach Bejrútu, ako aj proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Izraelu sa vytýka nevyberavý spôsob vedenia boja, pri ktorom dochádza k veľkým stratám na životoch civilistov i k ničeniu civilnej infraštruktúry v Libanone i Pásme Gazy.



Izrael však tvrdí, že Hizballáh i Hamas používajú civilistov ako živé štíty a občiansku vybavenosť zneužívajú na sklady zbraní či ako sídla svojich operatívnych štábov.



Izrael najnovšie čelí kritike ostrej kritike aj za útoky na vojakov misie OSN v Libanone.