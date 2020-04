Gancovi vypršal mandát na zostavenie izraelskej vlády

Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Predsedovi izraelského parlamentu Bennymu Gancovi vypršal vo štvrtok mandát na zostavenie vlády, ale údajne prebiehajú rozhovory o dočasnom núdzovom spojenectve s jeho rivalom, premiérom Benjaminom Netanjahuom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ganc, líder centristickej aliancie Modrá a biela a niekdajší veliteľ izraelskej armády, dostal od prezidenta Reuvena Rivlina čas len do stredajšej polnoci na dosiahnutie dohody s pravičiarom Netanjahuom o vytvorení vlády národnej jednoty. Ganc aj Netanjahu teda prezidentov konečný termín nestihli.



Obaja politici súperili za posledný rok až v troch parlamentných voľbách - a s nerozhodným výsledkom.



Po posledných voľbách minulý mesiac sa ani jednému z oboch straníckych lídrov nepodarilo získať väčšinu v parlamente a ani jeden nemal jasnú cestu k vytvoreniu schodnej vládnej koalícii.



V Izraeli, kde počas pandémie ochorenia COVID-19 zaznamenali vyše 12.500 potvrdených prípadov nákazy, všeobecne počuť výzvy na vytvorenie dočasného núdzového spojenectva.



Spojenectvo Netanjahu-Ganz by prinieslo židovskému štátu prvú stabilnú vládu od decembra 2018 a poskytlo by vzácne obdobie politického pokoja počas celosvetovej pandémie nového koronavírusu, ktorá má ničivý vplyv na ekonomiku.



Rivlin už skôr vyhlásil, že ak obaja politici nedokážu do stredajšej polnoci uzavrieť dohodu, poverí izraelský parlament Kneset, aby vybral kandidáta na premiéra. Presun rozhodnutia na Kneset takmer určite vyvolá ďalšiu neistotu a postrčí Izrael k ďalším voľbám.