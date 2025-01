GANG V MAĎARSKU: 20 členov malo vykrádať autá na odpočívadlách

Budapešť 16. januára (TASR) - Prokuratúra v maďarskom Kecskeméte vo štvrtok obžalovala 20 páchateľov, ktorí v rokoch 2022 a 2023 po nociach organizovane vykrádali na diaľničných odpočívadlách najmä zahraničné vozidlá. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hovorkyňa Hlavnej prokuratúry Báčsko-malokumánskej stolice Marianna Négyessyová Bodóová uviedla, že obžalovaným hrozí trest odňatia slobody od dvoch do 12 rokov.



Zločineckú skupinu tvoria muži z mesta Kunszentmiklós, z nich 16 už má záznam v registri trestov a deväť je vo výkone trestu.



Zločinci sa organizovali do dvojčlenných alebo trojčlenných skupín a vykrádali zaparkované autá na odpočívadlách, v niektorých prípadoch v nich spali aj malé deti.



Od júna 2022 do februára 2023 spáchali členovia gangu na diaľniciach M1, M5 a M7 celkom 49 trestných činov, pri ktorých získali cennosti v hodnote vyše 38 miliónov forintov (92.540 eur). Obete vymáhajú vzniknuté škody v rámci občianskoprávneho sporu.