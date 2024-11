Gangy na Haiti ostreľovali lietadlo spoločnosti Spirit Airlines

Port-au-Prince 12. novembra (TASR) - Ozbrojené gangy na Haiti strieľali v pondelok na lietadlo spoločnosti Spirit Airlines, ktoré letelo z Floridy do hlavného mesta Port-au-Prince. Lietadlo bolo následne nútené pristáť v meste Santiago v Dominikánskej republike. Hlavné letisko na Haiti museli v pondelok dočasne uzatvoriť. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.



Veľvyslanectvo USA na Haiti vydalo cestovné varovanie, v ktorom sa uvádza, že mestské letisko uzatvorili z dôvodu "úsilia gangu blokovať cestovanie do a z Port-au-Prince, čo môže zahŕňať ozbrojené násilie".



Pri incidente utrpela zranenia jedna letuška, oznámila letecká spoločnosť. Dodala, že cestujúcich prepravia späť na Floridu v inom lietadle, nakoľko bol stroj poškodený a vyradený z prevádzky.



Aerolínie Spirit Airlines pozastavili lety do Port-au-Prince a Cap-Haitien na severe krajiny. Pridala sa k nej aj letecká spoločnosť JetBlue, ktorá zrušila lety z a na Haiti do štvrtka.



V októbri zasiahli gangy aj označený vrtuľník OSN s 18 ľuďmi na palube počas letu nad Port-au-Prince. Počas útoku sa nikto nezranil a vrtuľník nakoniec bezpečne pristál.