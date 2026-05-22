< sekcia Zahraničie
VIDEO: MASAKER NA PLANTÁŽI: Gangy zavraždili viacerých farmárov
Počet obetí v súčasnosti nie je neznámy, no tamojší obyvateľ pre televíziu TSI povedal, že videl približne 17 mŕtvych farmárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tegucigalpa 22. mája (TASR) - Na severe Hondurasu bolo zabitých viacero ľudí počas bojov gangov o kontrolu nad plantážami s olejovými palmami, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady a obyvatelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Útočníci vraždili v stredu v noci v oblasti mesta Trujillo, kde gangy obsadili dve plantáže súkromnej spoločnosti. Videá odvysielané regionálnou televíznou stanicou ukazujú niekoľko mŕtvych tiel na jednej z fariem. Počet obetí v súčasnosti nie je neznámy, no tamojší obyvateľ pre televíziu TSI povedal, že videl približne 17 mŕtvych farmárov.
„To, čo vidíme (na záberoch), je desivá scéna, kde bolo zrejme niekoľko ľudí popravených vysokovýkonnými zbraňami,“ povedal novinárom minister bezpečnosti Gerzon Velásquez.
Šéf miestnej polície Carlos Rojas pre televíziu uviedol, že v oblasti vyčíňajú gangy, ktoré nelegálne obsadzujú a prevádzkujú plantáže.
Honduras patrí medzi najväčších svetových producentov palmového oleja, pripomína AFP.
Útočníci vraždili v stredu v noci v oblasti mesta Trujillo, kde gangy obsadili dve plantáže súkromnej spoločnosti. Videá odvysielané regionálnou televíznou stanicou ukazujú niekoľko mŕtvych tiel na jednej z fariem. Počet obetí v súčasnosti nie je neznámy, no tamojší obyvateľ pre televíziu TSI povedal, že videl približne 17 mŕtvych farmárov.
„To, čo vidíme (na záberoch), je desivá scéna, kde bolo zrejme niekoľko ľudí popravených vysokovýkonnými zbraňami,“ povedal novinárom minister bezpečnosti Gerzon Velásquez.
Šéf miestnej polície Carlos Rojas pre televíziu uviedol, že v oblasti vyčíňajú gangy, ktoré nelegálne obsadzujú a prevádzkujú plantáže.
Honduras patrí medzi najväčších svetových producentov palmového oleja, pripomína AFP.
Zapatos, gorras y casquillos de bala: la siniestra escena del crimen en Trujillo que dejó al menos 11 personas sin vida Video: LA PRENSA pic.twitter.com/scgYCmTfzY— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) May 21, 2026