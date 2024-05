Gantz: Ak nebude do 8. júna schválený nový vojnový plán, podám demisiu

Tel Aviv 19. mája (TASR) – Izraelský minister a člen vojnového kabinetu Benny Gantz v sobotu pohrozil demisiou v prípade, že do 8. júna nebude prijatý nový plán vojny v Pásme Gazy. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Gantz vypracoval šesťbodový plán, ktorého súčasťou je návrat rukojemníkov, ukončenie vlády Hamasu, demilitarizácia Pásma Gazy a vytvorenie medzinárodného úradu na správu civilných záležitostí. Plán počíta aj s krokmi na normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou.



Gantz je centristický politik a dlhodobý politický rival izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa k premiérovej koalícii a vojnovému kabinetu pripojil už v počiatočných fázach izraelskej vojny s palestínskym hnutím Hamas.



Vojnový kabinet má troch členov a Gantzov odchod by znamenal posilnenie vplyvu Netanjahuových ultrapravicových spojencov na izraelského premiéra. Krajná pravica pri vyjednávaniach o prepustení rukojemníkov a prímerí zastáva tvrdú líniu, žiada okupáciu Pásma Gazy a obnovu izraelských sídiel na území tejto palestínskej enklávy.