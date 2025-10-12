< sekcia Zahraničie
Garanti prímeria v Gaze podpíšu dokument, ktorý zaručí dodržiavanie
Ďalšie etapy počítajú s rekonštrukciou palestínskej enklávy, reformou palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu.
Autor TASR
Šarm aš-Šajch 12. októbra (TASR) - Krajiny, ktoré sprostredkovali prímerie v palestínskom Pásme Gazy, majú v pondelok na summite v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch podpísať dokument zaručujúci dodržiavanie tejto dohody. Agentúru AFP o tom v nedeľu informoval nemenovaný diplomat.
„Signatármi budú garanti (dohody) – USA, Egypt, Katar a pravdepodobne aj Turecko,“ uviedol diplomat oboznámený s podpisovým aktom, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity vzhľadom na citlivé okolnosti. Egyptské ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že počas stretnutia organizovaného USA a Egyptom sa očakáva podpis dokumentu ukončujúceho vojnu v Pásme Gazy.
Cieľom summitu je rokovať aj o ďalších krokoch v rámci mierovej iniciatívy sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt v Gaze a pripraviť pôdu pre politické usporiadanie medzi Izraelom a Palestínčanmi. Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z centrálnej časti Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov a nasadenie medzinárodnej stabilizačnej sily pod mandátom OSN.
Ďalšie etapy počítajú s rekonštrukciou palestínskej enklávy, reformou palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu. Diskusie sa podľa pozorovateľov majú sústrediť aj na presné vymedzenie mandátu stabilizačnej sily – či pôjde len o udržiavanie poriadku, podporu palestínskej polície alebo aj o odzbrojenie Hamasu. Arabské a európske štáty požadujú, aby mala táto misia jasný mandát schválený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.
Podľa európskych i arabských štátov tzv. Trumpov plán je „jedinečnou príležitosťou“, ako zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia a vytvoriť podmienky pre dlhodobé riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Na summite sa okrem predsedajúcich, prezidenta USA Donalda Trumpa a egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího, očakáva účasť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Zúčastnia sa aj predstavitelia Nemecka, Turecka, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín.
„Signatármi budú garanti (dohody) – USA, Egypt, Katar a pravdepodobne aj Turecko,“ uviedol diplomat oboznámený s podpisovým aktom, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity vzhľadom na citlivé okolnosti. Egyptské ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že počas stretnutia organizovaného USA a Egyptom sa očakáva podpis dokumentu ukončujúceho vojnu v Pásme Gazy.
Cieľom summitu je rokovať aj o ďalších krokoch v rámci mierovej iniciatívy sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá má ukončiť ozbrojený konflikt v Gaze a pripraviť pôdu pre politické usporiadanie medzi Izraelom a Palestínčanmi. Prvá fáza plánu zahŕňa prímerie, úplné stiahnutie izraelských jednotiek z centrálnej časti Pásma Gazy, výmenu všetkých izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov a nasadenie medzinárodnej stabilizačnej sily pod mandátom OSN.
Ďalšie etapy počítajú s rekonštrukciou palestínskej enklávy, reformou palestínskej samosprávy a obnovením politických rokovaní o budúcom štatúte palestínskeho štátu. Diskusie sa podľa pozorovateľov majú sústrediť aj na presné vymedzenie mandátu stabilizačnej sily – či pôjde len o udržiavanie poriadku, podporu palestínskej polície alebo aj o odzbrojenie Hamasu. Arabské a európske štáty požadujú, aby mala táto misia jasný mandát schválený rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.
Podľa európskych i arabských štátov tzv. Trumpov plán je „jedinečnou príležitosťou“, ako zabrániť opätovnému vypuknutiu násilia a vytvoriť podmienky pre dlhodobé riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Na summite sa okrem predsedajúcich, prezidenta USA Donalda Trumpa a egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího, očakáva účasť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. Zúčastnia sa aj predstavitelia Nemecka, Turecka, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín.