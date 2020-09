Garcetti: Trump si pred klimatickou zmenou strká hlavu do piesku

Los Angeles 14. septembra (TASR) - Primátor amerického veľkomesta Los Angeles Eric Garcetti obvinil v nedeľu administratívu prezidenta Donalda Trumpa zo "strkania hlavy do piesku" pred klimatickou zmenou, ktorá podľa Garcettiho prispela ku katastrofickým požiarom, s ktorými momentálne bojuje západné pobrežie Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Toto je klimatická zmena a táto administratíva si strká hlavu do piesku," povedal Garcetti vo vysielaní spravodajskej televízie CNN.



Trump by sa mal v pondelok v súvislosti s požiarmi stretnúť s predstaviteľmi kalifornských pohotovostných zložiek. Iba v Kalifornii požiare zasiahli územie veľké približne dva milióny hektárov.



Počet obetí požiarov v štátoch Kalifornia, Oregon a Washington sa priebežne zvýšil na 33 od začiatku augusta. Z tohto počtu až 25 zahynulo tento týždeň. Desiatky ľudí sú nezvestné. Desiatky tisíc museli opustiť svoje domovy.



Miestne úrady očakávajú, že počet obetí sa bude zvyšovať.



Spravodajská stanica NBC News zároveň upozornila, že požiare dramaticky zhoršili kvalitu vzduchu na západnom pobreží. V mestách Seattle, Portland, San Francisco a Los Angeles je dnes kvalita vzduchu jedna z najhorších na svete.



Trump sa o požiaroch vo svojich prejavoch príliš nezmieňuje. V sobotu počas návštevy štátu Nevada v rámci predvolebnej kampane však uznal rozsah katastrofy.



"Nikdy nič takéto nemali. Prosím pamätajte si slová, veľmi jednoduché (slová) - správa lesov," povedal.



"Každý, kto žije v Kalifornii, sa po tomto urazil," reagoval na Trumpove vyjadrenia Garcetti. "Potrebujeme skutočné činy. Potrebujeme znížiť emisie," dodal.



Demokratický kandidát na prezidenta v novembrových voľbách Joe Biden v sobotu uviedol, že "je nespochybniteľné, že klimatická zmena predstavuje existenčnú hrozbu pre náš spôsob života".



Podľa Bidenovej kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisovej Trump "popiera dôkazy (klimatickej zmeny)".