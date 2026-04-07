Gardy: Ak USA prekročia červené čiary, naša odpoveď presiahne región
Trump Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme možných útokov na iránske elektrárne a mosty, pokiaľ neukončí blokádu strategickej úžiny.
Autor TASR
Teherán 7. apríla (TASR) - Iránske Revolučné gardy v utorok upozornili, že ak Spojené štáty prekročia „červené čiary“, budú odpovedať útokmi aj mimo Blízkeho východu a na celé roky pripravia USA a ich spojencov o prístup k rope a plynu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Revolučné gardy opäť deklarujú, že ak americká teroristická armáda prekročí červené čiary, naša reakcia presiahne rámec regiónu,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré zverejnila iránska štátna televízia.
Ideologická vetva iránskej armády tvrdí, že v takom prípade bude cieliť na infraštruktúru, aby „Spojeným štátom a ich spojencom odoprela prístup k rope a plynu v regióne na dlhé roky“.
„Regionálni partneri Ameriky by tiež mali vedieť, že sme doteraz pre zachovanie dobrých susedských vzťahov prejavovali veľkú zdržanlivosť a mali sme určité výhrady pri výbere cieľov odvetných úderov, no všetky tieto výhrady už boli odstránené,“ dodali.
Iránske Revolučné gardy sa tak vyjadrili niekoľko hodín pred vypršaním ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Iránu, aby otvoril strategický Hormuzský prieliv, ktorý Teherán od začiatku vojny prakticky uzavrel.
Trump Teheránu pohrozil, že sa naň „zosype peklo“ vo forme možných útokov na iránske elektrárne a mosty, pokiaľ neukončí blokádu strategickej úžiny. Toto ultimátum sa skončí v utorok o 20.00 východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ).
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch USA a Izraela na Irán. Ten v reakcii podniká odvetné údery na krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne. Okrem toho blokuje zmienený Hormuzský prieliv, cez ktorý za normálnych okolností prechádza približne 20 percent celosvetových dodávok ropy, čo zvýšilo ceny energetických surovín.
V utorok bude Bezpečnostná rada OSN hlasovať o rezolúcii na odblokovanie Hormuzského prielivu, pričom dotknutý text bol v uplynulých dňoch zmenený v snahe vyhnúť sa jeho zamietnutiu. Podľa agentúry AFP, ktorá nahliadla to tohto textu, už nespomína povolenie na použitie sily, a to ani na obranné účely.
