Garibašvili na 15. výročie vojny označil Rusko za agresora

Tbilisi 8. augusta (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili označil v utorok Rusko za "agresora". Gruzínsko si v tento deň pripomína 15. výročie vojny medzi oboma krajinami o separatistický región Južné Osetsko. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Už dávno vieme, že Rusko je agresor, vieme to a vie to celý svet," povedal premiér novinárom. Gruzínska opozícia Garibašviliho vládu kritizuje za proruskú orientáciu, píše AFP.



Rusko poslalo 8. augusta 2008 do Gruzínska tisíce vojakov po tom, čo Tbilisi spustilo rozsiahlu vojenskú operáciu proti separatistom v Južnom Osetsku, ktorí ostreľovali gruzínske dediny v tomto regióne. Rusko rozdrvilo malú armádu Gruzínska a za päť dní obsadilo veľké územné pásma, píše AFP a pripomína, že francúzsky prezident Nicolas Sarkozy následne sprostredkoval prímerie.



Vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý v roku 2008 schválil vojenský zásah Ruska v Gruzínsku, vo vyhlásení pri príležitosti 15. výročia kroky Moskvy obhajoval.



"Naše ozbrojené sily rýchlo a tvrdo za päť dní potrestali arogantných (gruzínskych) nacionalistov," napísal Medvedev na sociálnych sieťach.



Takisto kritizoval Západ za podporu vtedajšieho gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho a prirovnal to k podpore, ktorú Západ v súčasnosti počas ruskej invázie poskytuje Kyjevu.



"Tak, ako v auguste 2008, aj teraz budú naši nepriatelia rozdrvení a Rusko dosiahne mier podľa svojich vlastných podmienok," dodal Medvedev.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev stojí solidárne pri Tbilisi a že Rusko maximálne zaplatí za svoju agresiu.



"Ukrajinci stoja súdržne pri ľude Gruzínska a ďakujem všetkým gruzínskym občanom, ktorí s nami bránia slobodu," uviedol Zelenskyj.



Počas krátkej vojny v roku 2008 zahynuli stovky vojakov na oboch stranách. Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že z domovov muselo ujsť približne 120.000 ľudí, hoci mnohí sa po vojne domov vrátili.