Garibašvili: Uvalenie sankcií na Rusko by zničilo gruzínsku ekonomiku

Dauha/Tbilisi 24. mája (TASR) - Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili v stredu vyhlásil, že jeho vláda si nemôže dovoliť uvaliť sankcie na Rusko za inváziu na Ukrajinu, keďže by to zničilo gruzínsku ekonomiku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Napriek medzinárodnej kritike Garibašvili obhajoval neochotu svojej vlasti podniknúť voči Rusku konkrétne kroky.



Rusko pritom počas vojny v Južnom Osetsku v roku 2008 okupovalo až 20 percent gruzínskeho územia. Garibašviliho vláda však odmietla uvaliť na Moskvu ekonomické sankcie a minulý týždeň sa medzi týmito dvoma krajinami obnovilo letecké spojenie, čo vyvolalo na tbiliskom letisku protesty zo strany opozície.



"Uvalenie sankcií na Rusko by uškodilo nielen samotnému Gruzínsku, ale aj našej ekonomike a ohrozilo by tiež záujmy gruzínskeho obyvateľstva," povedal Garibašvili na Katarskom ekonomickom fóre v meste Dauha.



Agentúra AFP pripomína, že Garibašvili tiež kritizoval medzinárodné spoločenstvo za to, že počas rusko-gruzínskej vojny v roku 2008 odmietli podniknúť proti Rusku potrebné kroky.



"Aká je v tom logika? Naša vojna nebola vojnou a ukrajinská vojna vojnou je. Sme celkom sklamaní, že obchody s Ruskom po vojne z roku 2008 pokračovali ako obvykle," vyhlásil gruzínsky premiér.



Hlavnou témou Katarského ekonomického fóra je ruská invázia na Ukrajinu, pripomína AFP. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý odmieta odsúdiť činy ruského prezidenta Vladimira Putina, v Dauhe vyhlásil, že si nemyslí, že Ukrajina môže vojnu proti Rusku vyhrať.