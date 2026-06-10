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Gates označil stretnutia s Epsteinom za chybu
Tvrdí, že o jeho zločinoch nevedel.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) — Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates v stredu počas neverejného vypočutia pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA týkajúcom sa svojho vzťahu k sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi poprel, že by „niekomu ublížil“ alebo že by vedel o jeho trestnej činnosti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Gates vypovedal v rámci vyšetrovania kontaktov medzi Epsteinom a vplyvnými osobami. Tento finančník zomrel v roku 2019 vo väzbe v New Yorku, kde čakal na proces pre obvinenia z obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Výbor si Gatesa predvolal po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty vyvolávajúce nové otázky o jeho kontaktoch s Epsteinom.
V úvodnom vyhlásení Gates uviedol, že nikdy nebol svedkom ani nevidel náznaky, že by bol Epstein zapojený do prebiehajúcej trestnej činnosti. „Nikdy som nebol na jeho ostrove, na jeho ranči ani v jeho floridskom sídle. Nikdy som nikomu neublížil,“ povedal Gates
Členom výboru ďalej povedal, že s Epsteinom ho v roku 2011 zoznámili ľudia, ktorým dôveroval v rámci svojich filantropických aktivít. Epstein podľa neho tvrdil, že dokáže získať miliardy dolárov na globálne zdravotnícke projekty. Gates priznal, že vedel o Epsteinových predchádzajúcich problémoch so zákonom, no úplne nechápal rozsah zločinov, ktoré spáchal. S kontaktom súhlasil bez toho, aby si všetko dôkladne preveril.
Podľa Gatesa sa ich postupne čoraz obsiahlejšie stretnutia a rozhovory o charitatívnej činnosti odohrávali v rokoch 2011 - 2014, no neviedli k vytvoreniu žiadneho mechanizmu darcovstva ani k získaniu finančných prostriedkov. Kontakty s Epsteinom ukončil v decembri 2014. „V prvom rade som sa s Epsteinom nikdy nemal stretnúť,“ konštatoval Gates.
V tzv. Epsteinových spisoch sa nachádza aj koncept e-mailu z roku 2013, v ktorom Epstein naznačuje, že Gatesovi pomáhal riešiť dôsledky jeho mimomanželských vzťahov. Gates označil e-mail za falošný, no pripustil, že Epstein získal citlivé informácie o jeho osobnom živote, vrátane skutočnosti, že bol neverný, a pokúsil sa ich využiť na nátlak. „Nebol v tom úspešný, ale ukazuje to niektoré spôsoby, akými sa snažil využiť svoje kontakty so mnou na presadzovanie svojich cieľov,“ povedal Gates.
Ďalej uviedol, že dnes chápe, že Epstein sa snažil budovať si povesť cez kontakty s vplyvnými osobami. „Ak mu čas, ktorý som s ním strávil, dodal dôveryhodnosť, je mi to veľmi ľúto,“ povedal Gates.
Republikánsky kongresman Tim Burchett po vypočutí uviedol, že Gates pôsobil „dobre pripravený“, no nepovedal veľa nového a neposkytol nové mená. Demokrat Robert Garcia naopak povedal, že Gates poskytol informácie o ďalších osobách z Epsteinovho okolia a jeho odpovede boli nápomocné.
Pred Výborom pre dohľad predtým vypovedali aj exprezident USA Bill Clinton s manželkou Hillary či minister obchodu Howard Lutnick.
Gates vypovedal v rámci vyšetrovania kontaktov medzi Epsteinom a vplyvnými osobami. Tento finančník zomrel v roku 2019 vo väzbe v New Yorku, kde čakal na proces pre obvinenia z obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Výbor si Gatesa predvolal po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo dokumenty vyvolávajúce nové otázky o jeho kontaktoch s Epsteinom.
V úvodnom vyhlásení Gates uviedol, že nikdy nebol svedkom ani nevidel náznaky, že by bol Epstein zapojený do prebiehajúcej trestnej činnosti. „Nikdy som nebol na jeho ostrove, na jeho ranči ani v jeho floridskom sídle. Nikdy som nikomu neublížil,“ povedal Gates
Členom výboru ďalej povedal, že s Epsteinom ho v roku 2011 zoznámili ľudia, ktorým dôveroval v rámci svojich filantropických aktivít. Epstein podľa neho tvrdil, že dokáže získať miliardy dolárov na globálne zdravotnícke projekty. Gates priznal, že vedel o Epsteinových predchádzajúcich problémoch so zákonom, no úplne nechápal rozsah zločinov, ktoré spáchal. S kontaktom súhlasil bez toho, aby si všetko dôkladne preveril.
Podľa Gatesa sa ich postupne čoraz obsiahlejšie stretnutia a rozhovory o charitatívnej činnosti odohrávali v rokoch 2011 - 2014, no neviedli k vytvoreniu žiadneho mechanizmu darcovstva ani k získaniu finančných prostriedkov. Kontakty s Epsteinom ukončil v decembri 2014. „V prvom rade som sa s Epsteinom nikdy nemal stretnúť,“ konštatoval Gates.
V tzv. Epsteinových spisoch sa nachádza aj koncept e-mailu z roku 2013, v ktorom Epstein naznačuje, že Gatesovi pomáhal riešiť dôsledky jeho mimomanželských vzťahov. Gates označil e-mail za falošný, no pripustil, že Epstein získal citlivé informácie o jeho osobnom živote, vrátane skutočnosti, že bol neverný, a pokúsil sa ich využiť na nátlak. „Nebol v tom úspešný, ale ukazuje to niektoré spôsoby, akými sa snažil využiť svoje kontakty so mnou na presadzovanie svojich cieľov,“ povedal Gates.
Ďalej uviedol, že dnes chápe, že Epstein sa snažil budovať si povesť cez kontakty s vplyvnými osobami. „Ak mu čas, ktorý som s ním strávil, dodal dôveryhodnosť, je mi to veľmi ľúto,“ povedal Gates.
Republikánsky kongresman Tim Burchett po vypočutí uviedol, že Gates pôsobil „dobre pripravený“, no nepovedal veľa nového a neposkytol nové mená. Demokrat Robert Garcia naopak povedal, že Gates poskytol informácie o ďalších osobách z Epsteinovho okolia a jeho odpovede boli nápomocné.
Pred Výborom pre dohľad predtým vypovedali aj exprezident USA Bill Clinton s manželkou Hillary či minister obchodu Howard Lutnick.