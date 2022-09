Gates žiada viac úsilia v boji proti klimatickej zmene a hladomoru

New York 23. septembra (TASR) - Americký miliardár a filantrop Bill Gates žiada pevnejšie úsilie v boji proti klimatickej kríze a hladomoru vo svete. TASR správu prevzala v piatok z agentúr AP a DPA.



Financovanie klimatickej zmeny podľa Gatesa ešte vždy zaostáva za tým, koľko by bolo potrebné. "Rýchlosť inovácií sa musí zvýšiť, aby bolo prijímanie zelených riešení vo všetkých oblastiach dostupnejšie," povedal.



Klimatickú zmenu označil za najnáročnejší projekt, aký kedy muselo ľudstvo riešiť. "Veľká časť fyzickej infraštruktúry, ktorú sme v predchádzajúcich rokoch vytvorili, sa musí zmeniť," povedal v New Yorku na okraji konferencie združenia Goalkeepers, ktorú vedie jeho nadácia.



Táto nadácia – Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov – v stredu oznámila príspevok vo výške 100 miliónov dolárov s cieľom rýchlejšie reagovať na hladomor a podvýživu, pripomína AP. Tieto prostriedky majú byť použité na financovanie projektov v oblasti dodávok hnojív pre roľníkov v Afrike i ďalšie iniciatívy.



Do združenia Goalkeepers, vedeného Nadáciou Gatesovcov, patria osoby zastupujúce rôzne kultúry, profesie a záujmy. Usilujú sa dosiahnuť 17 globálnych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré sa vzťahujú na chudobu, hladomor, zdravie, vzdelávanie i zmenu klímy.



Na plnení týchto cieľoch sa členské krajiny OSN dohodli ešte v roku 2015 v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Konferencia Goalkeepers sa uskutočnila na okraji 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.