Gatesova exmanželka odchádza z nadácie; chce sa venovať pomoci ženám

Los Angeles 13. mája (TASR) - Melinda Gatesová sa 7. júna vzdá postu vo vedení nadácie, ktorú spolu so svojím exmanželom Billom Gatesom založili pred 20 rokmi na podporu zdravia a znižovania miery chudoby vo svete. Táto nadácia patrí k najvplyvnejším filantropickým nadáciám na svete, dodala vo svojej správe agentúra AFP.



V statuse na sieti X Gatesová neuviedla príčinu svojho odchodu z nadácie. Dodala, že rozhodnutie o tom sa jej neprijímalo ľahko. Oznámila, že podľa podmienok dohody, ktorú pri rozvode uzavrela s Billom Gatesom, po odchode z nadácie bude mať k dispozícii 12,5 miliardy dolárov na prácu "v mene žien a rodín". Objasnila, že "v Spojených štátoch a na celom svete nastal kľúčový okamih pre ženy a dievčatá a tí, ktorí bojujú za ochranu a presadzovanie rovnosti, naliehavo potrebujú podporu".



Jej posledným pracovným dňom v nadácii bude 7. jún. Nadáciu bude následne viesť iba Bill Gates. Jej generálny riaditeľ Mark Suzman informoval, že nadácia doteraz známa ako The Bill & Melinda Gates Foundation sa zmení na Gates Foundation.



Gates v reakcii na rozhodnutie exmanželky vyjadril ľútosť nad tým, že z nadácie odchádza, ale vyjadril presvedčenie, že bude pokračovať vo filantropickej práci.



Ocenil jej prínos pre nadáciu, lebo ako "spoluzakladateľka a spolupredsedníčka Melinda pomáha pri formovaní našich stratégií a iniciatív, čo má významný vplyv na globálne zdravie a rodovú rovnosť".



Gatesovci založili svoju nadáciu v roku 2001 vďaka financiám získaným úspechom spoločnosti Microsoft. Táto nadácia je hlavným donorom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a má značný vplyv na politiky v rozvojových krajinách, najmä v oblasti zdravia a vzdelávania. Vďaka jej pôsobeniu sa podarilo znížiť úmrtnosť spojenú s maláriou a inými infekčnými chorobami.



Webová stránka nadácie uvádza, že od roku 2000 minula na tieto účely 53,8 miliardy dolárov. Tvrdí sa tam tiež, že počet detí, ktoré na celom svete zomrú pred piatymi narodeninami, sa od roku 2000 znížil na polovicu.



Bill a Melinda Gatesovci oznámili svoje plány na rozvod v máji 2021, po 27 rokoch manželstva. Nadácia vtedy uviedla, že zostanú spolupredsedami a budú pokračovať v spoločnej filantropickej práci.