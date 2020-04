Gatesovci vyzývajú na globálnu spoluprácu pri vývoji vakcíny

Washington 16. apríla (TASR) - Bohatá Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov vyzvala v stredu na celosvetovú spoluprácu v príprave vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré pomôžu siedmim miliardám ľudí. Nadácia zároveň poskytla 150 miliónov dolárov na vývoj pomôcok, terapií a liekov na koronavírus. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Hoci bude zrejme trvať 18 mesiacov, kým sa vyvinie a plnohodnotne otestuje bezpečná očkovacia látka proti novému koronavírusu, medzinárodné inštitúcie a firmy musia začať už teraz plánovať jej výrobu, uviedol výkonný šéf nadácie Mark Suzman.



"Obvykle sa vyrobia maximálne stovky miliónov dávok," vyhlásil Suzman. "Keď máme do činenia s novým patogénom ako COVID-19 a keď už nájdeme účinnú vakcínu, budeme potrebovať miliardy dávok," doplnil.



"Na planéte je sedem miliárd ľudí. Musíme zaočkovať takmer každého človeka. Na to nemáme výrobné kapacity," dodal šéf nadácie.



Nadáciu založil a kontroluje ju multimiliardár Bill Gates, zakladateľ spoločnosti Microsoft, a tiež jeho manželka Melinda Gatesová.



Suzman oznámil, že k 100 miliónom dolárov oznámeným už vo februári dodávajú manželia ďalších 150 miliónov dolárov - majú pomôcť medzinárodným snahám v boji proti pandémii koronavírusu.



Väčšina týchto peňazí pôjde na vývoj diagnostických testov na ochorenie COVID-19, na metódy liečby a očkovacie látky a na to, aby boli dostupné po celom svete, vysvetlil Suzman.



Časť peňazí je určená aj na pomoc najchudobnejším krajinám v južnej Ázii a subsaharskej Afrike, kde chýbajú základné potreby, vybavenie a infraštruktúra potrebné na boj proti novej epidémii.



Avšak nadácia sa sústreďuje na prípravu vakcíny, ktorá môže účinne zastaviť šírenie koronavírusu.



Vedci po celom svete vyvíjajú a testujú okolo 100 prípadných vakcín, uviedol Suzman.



Mnohé sa možno po prvých, malých testoch zdajú nádejné, ale väčšina pri rozsiahlejších testoch zlyhá, dodal Suzman.



"Úspešná očkovacia látka musí byť dostupná pre sedem miliárd ľudí. Musíte ju otestovať, či nemá neočakávané vedľajšie účinky alebo vedľajšie účinky na určité skupiny ľudí, či už sú to tehotné ženy, seniori alebo veľmi malé deti," vysvetlil Suzman.