Gatilov: Ak Trump iniciuje rokovania o Ukrajine,Rusko im bude otvorené

Ženeva 14. novembra (TASR) - Rusko je otvorené rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine, pokiaľ ich bude iniciovať novozvolený prezident USA Donald Trump. Rozhovory však musia vychádzať z reality na bojisku, ktorá sa vyvíja v prospech Ruska, povedal vo štvrtok novinárom stály zástupca Ruska pri Úrade OSN v Ženeve Gennadij Gatilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký exprezident opakovane kritizoval podľa neho priveľký rozsah pomoci Západu pre Kyjev a bez udania podrobností prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu. Jeho víťazstvo vo voľbách preto vyvolalo vo viacerých európskych štátoch obavy z toho, že americká pomoc pre Ukrajinu sa môže výrazne znížiť alebo aj zastaviť.



"Trump prisľúbil vyriešiť ukrajinskú krízu zo dňa na deň. Dobre, nech to skúsi. Ale ako realisti chápeme, že to sa nestane," zdôraznil Gatilov. "Ale ak začne alebo navrhne niečo, čo tento politický proces spustí, tak to vítame," ozrejmil.



Gatilov naznačil, že zvolenie Trumpa predstavuje novú šancu na dialóg so Spojenými štátmi, avšak vyjadril skepsu, že sa podarí skutočne reštartovať rusko-americké vzťahy.



"Americká politická elita sa bez ohľadu na domáce politické posuny neustále usiluje o zatlačenie Moskvy, pričom táto orientácia je v nej, nanešťastie, hlboko zakorenená a veľa na tom nezmení ani výmena administratívy," vyhlásil Gatilov.



"Jediným posunom by mohol byť dialóg medzi našimi krajinami. To je niečo, čo v uplynulých rokoch absentovalo," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyhlásil, že mier nie je možné dosiahnuť, pokým všetky ruské jednotky neopustia Ukrajinu vrátane Krymského polostrova. Tieto požiadavky zahŕňal aj tzv. víťazný plán, ktorý predstavil Zelenskyj v októbri. V pláne žiadal aj o pozvánku na vstup do NATO pre Ukrajinu, čo Moskva dlhodobo podľa vyhlásení tamojších predstaviteľov vníma ako hrozbu.