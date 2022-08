GAVI:V chudobnejších krajinách zaočkovanosť proti covidu dosahuje 50 %

Ženeva 18. augusta (TASR) - Už polovica obyvateľov v chudobnejších krajinách dostala dve dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok to oznámila Svetová aliancia pre vakcíny a imunizáciu (GAVI), ktorá spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a ďalšími združeniami riadi program COVAX na spravodlivé prerozdeľovanie vakcín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa GAVI dovedna 92 krajín s nižšími príjmami, ktoré dostávajú dávky očkovacích látok proti koronavírusu vo forme darov, dosiahlo v priemere 50-percentnú zaočkovanosť.



GAVI, WHO, ako aj ďalšie organizácie dlhodobo kritizujú výraznú nerovnosť v globálnej distribúcii vakcín proti stále zúriacej koronavírusovej pandémii.



"Nerovnomernosť v očkovaní je najväčším morálnym zlyhaním našich čias a ľudia a krajiny na to doplácajú," povedal začiatkom tohto roka generálny tajomník OSN António Guterres.



GAVI poukázala na obrovské úsilie o odstránenie priepasti v rozdeľovaní vakcín, hoci ich distribúcia je stále nerovnomerná.



"Krajiny s nižšími príjmami urobili pozoruhodný pokrok (v očkovaní)," uvádza GAVI vo vyhlásení. Podľa aliancie došlo od začiatku roka k dramatickému zlepšeniu, keď v 92 krajinách dostalo dve úvodné dávky vakcíny v priemere iba 31 percent ľudí.



Výkonný riaditeľ GAVI pre program COVAX Derrick Sim v tejto súvislosti privítal "životne dôležitý pokrok". Zároveň varoval, že pandémia sa ešte neskončila a poukázal na to, že "počet prípadov nákazy a úmrtí naďalej pribúda a nové varianty predstavujú hrozbu pre nás všetkých."



Program COVAX doteraz poskytol krajinám s nižšími príjmami na celom svete viac ako 1,4 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19.