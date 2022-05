Gavriliţová: Moldavsko nesmie prísť o historickú šancu byť členom EÚ

Davos 25. mája (TASR) - Moldavsko má historickú šancu stať sa členom Európskej únie a jeho cestu k plnému členstvu nesmie nahradiť žiadny alternatívny projekt, ktorý by túto krajinu k Únii iba priblížil. V stredu to uviedla moldavská premiérka Natalia Gavriliţová na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



"Vítame akýkoľvek mechanizmus, ktorý nás zblíži a zlepší našu spoluprácu – nesmie však nahradiť samotnú cestu k členstvu (v EÚ)," povedala Gavriliţová.



"Pevne veríme, že členstvo v Európskej únii je to, čo rozdáva... mier, stabilitu a prosperitu založenú na hodnotách, a my chceme byť súčasťou slobodného sveta a tejto európskej rodiny," dodala moldavská premiérka.



Gavriliţová tvrdí, že Moldavsku sa otvára "historické okno príležitosti" stať sa členským štátom Európskej únie – a štatút kandidátskej krajiny EÚ by nemal byť pridelený iba Ukrajine.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno načrtol vytvorenie širšieho politického spoločenstva demokratických štátov ležiacich okolo Únie, ktorého členom by sa mohli stať Ukrajina, Moldavsko i Gruzínsko. Podľa jeho slov je naliehavou záležitosťou, aby mali tieto štáty svoje miesto vo vnútri Európy.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že Ukrajina nepotrebuje žiadne takéto alternatívy a musí sa stať plnohodnotným členom EÚ.











pozn. TASR.: Gavriliţová, vysl. gavrilicová