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Gawkowski: Poľsko zmarilo kybernetický útok na štátnu správu
Analýza naznačuje, že páchatelia pripravovali koordinovanú operáciu, ktorá mala narušiť činnosť úradov v náročnom období na konci roka.
Autor TASR
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Varšava 12. novembra (TASR) - Poľsko zmarilo kybernetický útok na štátnu platformu ePUAP, ktorý mohol v decembri viesť k ochromeniu poľskej verejnej správy. Oznámil to vo štvrtok minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski, pričom potvrdil, že útok bol vykonaný zo zahraničia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Plán kyberútoku na systém ePUAP bol rozsiahlejší a mal spôsobiť ochromenie činnosti verejnej správy v decembri,“ povedal Gawkowski pre TVP Info.
Analýza naznačuje, že páchatelia pripravovali koordinovanú operáciu, ktorá mala narušiť činnosť úradov v náročnom období na konci roka. Minister nezverejnil, kto stál za útokom, ani z akej krajiny bol útok vykonaný.
Gawkowski pripomenul aj odrazený kyberútok na poľský energetický sektor na konci roka 2025. V utorok večer informoval na platforme X o útoku na ePUAP a o opatreniach bezpečnostných zložiek, vďaka ktorým sa podarilo zachovať stabilitu systému. Práce na obnovení jeho plnej funkčnosti stále prebiehajú a systém je nedostupný.
Systém ePUAP je celoštátna platforma, ktorá občanom umožňuje elektronickú komunikáciu s úradmi, zasielanie dokumentov a podávanie žiadostí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Plán kyberútoku na systém ePUAP bol rozsiahlejší a mal spôsobiť ochromenie činnosti verejnej správy v decembri,“ povedal Gawkowski pre TVP Info.
Analýza naznačuje, že páchatelia pripravovali koordinovanú operáciu, ktorá mala narušiť činnosť úradov v náročnom období na konci roka. Minister nezverejnil, kto stál za útokom, ani z akej krajiny bol útok vykonaný.
Gawkowski pripomenul aj odrazený kyberútok na poľský energetický sektor na konci roka 2025. V utorok večer informoval na platforme X o útoku na ePUAP a o opatreniach bezpečnostných zložiek, vďaka ktorým sa podarilo zachovať stabilitu systému. Práce na obnovení jeho plnej funkčnosti stále prebiehajú a systém je nedostupný.
Systém ePUAP je celoštátna platforma, ktorá občanom umožňuje elektronickú komunikáciu s úradmi, zasielanie dokumentov a podávanie žiadostí.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)