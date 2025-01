Gaza: Červený kríž potvrdil ukončenie druhej fázy výmeny rukojemníkov

Ženeva/Jeruzalem 25. januára (TASR) – Červený kríž v sobotu potvrdil ukončenie druhej fázy prepustenia rukojemníkov a väzňov v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy. Jeho pracovníci prepravili štyri izraelské rukojemníčky z Gazy a časť z 200 Palestínčanov prepustených z izraelských väzníc. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) oznámil, že uskutočnil rozhovory s 200 osobami v izraelských zadržiavacích strediskách, aby posúdil ich zdravotný stav a potvrdil ich totožnosť. MVČK prepravil 128 z týchto väzňov do Pásma Gazy a Predjordánska, prepustenie a prepravu zvyšných mali na starosti miestne úrady.



Izraelská väzenská služba predtým potvrdila, že z väzníc prepustili podľa plánu všetkých 200 palestínskych väzňov – výmenou za štyri izraelské vojačky, ktoré v sobotu prepustilo palestínske militantné hnutie Hamas.



Izraelská armáda však obvinila Hamas, že nedodržal podmienky prímeria, pretože na slobodu sa nedostala civilná rukojemníčka Arbel Jehudová. Hamas tvrdí, že ide o "technický problém", pričom podľa zdrojov z hnutia je Jehudová nažive a prepustia ju v rámci tretej výmeny budúcu sobotu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že do vyriešenia tejto záležitosti sa Palestínčania z Gazy nebudú môcť vrátiť na sever pásma.



Medzi 200 Palestínčanmi prepustenými v sobotu sú aj militanti, z ktorých viacerí si odpykávali doživotné tresty za účasť na útokoch s desiatkami obetí, vyplýva zo zoznamu zverejneného Hamasom.



Izrael uvádza, že osoby odsúdené za zabitie Izraelčanov sa nebudú môcť vrátiť domov. Približne 70 z nich podľa palestínskych úradov deportovali do Egypta, odkiaľ ich prepravia do iných krajín, možno Turecka, Kataru alebo Alžírska. Ďalších 16 poslali do Gazy a zvyšných prepustili v Predjordánsku.



Prímerie medzi Izraelom a Hamasom platí od 19. januára. V prvej z troch fáz, ktorá má trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov výmenou za zhruba 1900 Palestínčanov väznených v Izraeli a tiež k postupnému sťahovaniu izraelských síl z Pásma Gazy smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní o trvalom prímerí.