Gaza: Ďalšia streľba Izraela pri centre pomoci si vyžiadala 20 mŕtvych

Gaza 16. júna (TASR) - Najmenej 20 Palestínčanov zahynulo a viac ako 200 utrpelo zranenia pri izraelskej streľbe na ľudí čakajúcich pri centre distribúcie pomoci v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Oznámil to v pondelok palestínsky úrad civilnej obrany, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Basal uviedol, že zranených previezli do poľnej nemocnice Červeného kríža v oblasti al-Mawásí v Chán Júnise, a následne do Násirovej nemocnice v Chán Júnise.



Upresnil, že ľudia čakali, aby sa dostali do humanitárneho centra v Rafahu, „keď okupačné sily spustili paľbu“ v blízkosti kruhového objazdu. Izraelská armáda vyhlásila, že správy preveruje.



Pri takmer každodenných streľbách v oblastiach centier distribúcie pomoci zahynuli už desiatky Palestínčanov. Izrael od 2. marca takmer tri mesiace blokoval prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy. Tvrdil, že militantné hnutie Hamas, s ktorým už viac ako 20 mesiacov vedie vojnu, raboval túto pomoc. Následne koncom minulého mesiaca po tlaku zo strán viacerých štátov sveta povolil obmedzené množstvo pomoci.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) na konci mája vyhlásil, že Pásmo Gazy je „jedinou vyhradenou oblasťou“ na Zemi, kde je celé obyvateľstvo ohrozené hladomorom. Uviedol, že obmedzené množstvo pomoci, ktoré Izrael púšťa do enklávy je len „podávanie jedla po kvapkách“.



Distribúciu pomoci v enkláve v súčasnosti prevádzkuje Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia Gazy (GHF), ktorá obchádza dlhodobý systém distribúcie pomoci vedený OSN na tomto území. Nadácia je terčom obvinení, že pomáha Izraelu napĺňať jeho vojnové ciele, neberie dostatočný ohľad na Palestínčanov, obchádza OSN a nedodržiava humanitárne zásady.