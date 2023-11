Gaza hlási útok Izraela na konvoj sanitiek so zranenými

Gaza 3. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy ovládané militantným hnutím Hamas vyhlásilo, že Izrael v piatok zasiahol konvoj sanitiek so zranenými v blízkosti najväčšej nemocnice v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje na základe informácií agentúry AFP.



Izraelské jednotky zaútočili "na konvoj sanitiek, ktoré prevážali zranených" z mesta Gaza k hraničnému priechodu Rafah s Egyptom na juhu pásma Gazy, uviedlo ministerstvo. Útok sa mal odohrať v blízkosti nemocnice Šifá. Podľa ministerstva pri ňom zahynulo niekoľko civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Novinár agentúry AFP uviedol, že na mieste vedľa zasiahnutej sanitky videl niekoľko tiel. Izraelská armáda incident bezprostredne nekomentovala.



Nemocnica Šifá je hlavným úkrytom pre ľudí utekajúcich pred izraelským bombardovaním. Izraelská armáda tvrdí, že Hamas pod ňou vybudoval podzemné bunkre. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že nemocnica je mimoriadne preplnená.



Mnoho nemocníc v pásme Gazy hlásilo, že museli zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva pre generátory elektriny. Na kritickú situáciu s palivom v tamojších nemocniciach upozornila aj WHO či Organizácia Spojených národov (OSN). Izrael nepovoľuje dodávky paliva do Gazy pre obavy, že Hamas by ho mohol zneužiť na vojenské účely.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vypukol 7. októbra po koordinovaných útokoch Hamasu na izraelské územie, ktoré si vyžiadali 1400 obetí. Izraelská armáda reagovala odvetnými náletmi na pásmo Gazy, pri ktorých podľa tamojších úradov dosiaľ zahynulo viac ako 9200 ľudí.