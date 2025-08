Gaza: Izraelské paľby pri centrách si vyžiadali najmenej 23 obetí

Gaza 3. augusta (TASR) - Najmenej 23 Palestínčanov v nedeľu zahynulo po tom, čo izraelské jednotky začali strieľať na davy ľudí, ktoré mierili do distribučných centier po potraviny. Informovali o tom miestni zdravotníci a očití svedkovia, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Násirová nemocnica uviedla, že prijala telá obetí zo smerov vedúcich k distribučným strediskám, vrátane ôsmich z oblasti, ktorá leží asi tri kilometre od centra pomoci v Chán Júnise. Centrum je prevádzkované Humanitárnou nadáciou pre Pásmo Gazy (GHF), ktorej aktivity podporujú Izrael a Spojené štáty. Do nemocnice priviezli aj jedno telo z oblasti Šakúš, ktorá sa nachádza len niekoľko stoviek metrov od ďalšieho distribučného miesta nadácie GHF v meste Rafah. Dodala, že ďalších deväť ľudí zastrelili vojaci v blízkosti koridoru Morag.



Traja svedkovia pre agentúru AP uviedli, že k streľbe došlo na trasách k distribučným miestam, ktoré sa nachádzajú vo vojenských zónach obsadených izraelskými silami.



V centrálnej časti Gazy došlo k podobným útokom, keď izraelské jednotky v nedeľu ráno spustili paľbu na zástupy Palestínčanov, ktorí sa snažili dostať k distribučnému cenru v blízkosti koridoru Natzarim. Podľa personálu nemocnice al-Awda v Nusajráte zahynulo pri tomto útoku najmenej päť ľudí a 27 utrpelo zranenia.



Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že od 27. mája do 31. júla bolo v blízkosti distribučných stredísk nadácie GHF zabitých 859 ľudí. Stovky ďalších prišli o život pozdĺž trás potravinových konvojov, ktoré sú pod vedením samotnej OSN.



Od 26. mája distribuuje pomoc v Gaze spomínaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ktorej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci. Začiatku práce GHF predchádzala 11 týždňov trvajúca izraelská blokáda všetkej pomoci na palestínske územie.



Agentúry OSN i niektoré ďalšie popredné humanitárne organizácie odmietli s nadáciou spolupracovať, keďže podľa nich bola zriadená s cieľom podporiť v Gaze izraelské vojenské záujmy. Izraelská armáda z takýchto incidentov viní palestínske militantné hnutie Hamas.