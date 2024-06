Gaza: Izraelské sily postúpili hlbšie do západnej časti Rafahu

Gaza 19. júna (TASR) - Izraelské tanky postúpili s podporou letectva v stredu hlbšie do západnej časti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, pričom zomrelo podľa tamojších obyvateľov a palestínskych zdravotníkov osem ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Izraelská armáda vyhodila na západe Rafahu do vzduchu niekoľko domov, uviedli miestni obyvatelia. Podľa zdravotníkov a tamojších médií vedených hnutím Hamas zomrelo osem Palestínčanov v Al-Mawásí a mnohé rodiny v panike utekali na sever. Izraelská armáda uviedla, že tieto informácie preveruje. Podľa miestnych obyvateľov zasiahla paľba izraelských vojakov v Al-Mawásí aj stany vysídlených ľudí.



Ďalších deväť ľudí zahynulo údajne v stredu, keď bola na ceste Saláh-ad-Dín na juhu Pásma Gazy zasiahnutá pri izraelskom útoku skupina civilistov a obchodníkov čakajúcich na konvoj nákladných áut s pomocou.



Izraelské útoky už pritom zničili 70 percent zariadení a infraštruktúry v Rafahu, uviedol vedúci miestnej samosprávy Ahmed al-Sufi. Zároveň obvinil izraelské sily z toho, že sa systematicky zameriavajú na tábory v Rafahu, píše agentúra AP.



Ani osem mesiacov od začiatku vojny v Pásme Gazy nie je badať nijaké náznaky, že by poľavovali bojové snahy a medzinárodným sprostredkovateľom podporovaným Spojenými štátmi sa stále nedarí presvedčiť Izrael a Hamas, aby sa dohodli na prímerí.