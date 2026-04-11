Gaza: Izraelské útoky pripravili o život najmenej sedem ľudí
Zdroje z nemocnice al-Aksá v centrálnej časti Gazy uviedli, že prijali celkovo šesť mŕtvych tiel a sedem zranených.
Autor TASR
Gaza 11. apríla (TASR) - Pri izraelských útokoch na palestínske Pásmo Gazy v noci na sobotu zahynulo najmenej sedem ľudí, uviedla tamojšia civilná obrana. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že k takýmto útokom dochádza napriek krehkému prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri minulého roka.
Hovorca úradu pre civilnú obranu v Gaze Mahmúd Bassal spresnil, že izraelský dron vypálil dve strely do blízkosti policajného stanovišťa v utečeneckom tábore Burajdž. Sedem ľudí pritom prišlo o život a viacero ďalších utrpelo zranenia, z toho stav štyroch je kritický.
Zdroje z nemocnice al-Aksá v centrálnej časti Gazy uviedli, že prijali celkovo šesť mŕtvych tiel a sedem zranených „vrátane štyroch v kritickom stave v dôsledku priameho zásahu do tváre, torza a ďalších častí tela“. Ďalšia nemocnica al-Awdá, ktorá sa nachádza neďaleko, prijala po spomínanom útoku telo jednej obete a dvoch zranených.
Izraelská armáda v žiadosti AFP o reakciu uviedla, že pracuje na overení týchto informácií.
Izrael a palestínske radikálne hnutie Hamas sa pravidelne navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra 2025 - po dvoch rokoch vojny, ktorú vyvolal cezhraničný útok palestínskych ozbrojencov na Izrael v roku 2023.
Ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré spadá pod správu Hamasu a ktorého údaje Organizácia Spojených národov považuje za spoľahlivé, uviedlo, že od začiatku prímeria bolo zabitých najmenej 738 Palestínčanov.
Izraelské ozbrojené sily hlásili od začiatku prímeria päť obetí vo svojich radoch.
Vzhľadom na obmedzenia, ktoré platia v Gaze pre médiá a ťažkosti s prístupom na miesto, agentúra AFP pripomína, že nie je schopná nezávisle overiť informácie poskytnuté rôznymi stranami.
