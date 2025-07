Gaza na družicových snímkach NASA: Ruiny a tma

Paríž 30. júla (TASR) - Pásmo Gazy, ktoré bolo po začiatku vojny s Izraelom z veľkej časti zbavené dodávok elektriny, sa v noci javí sedemkrát menej jasné než pred 7. októbrom 2023. Vyplýva to z analýzy družicových údajov NASA. V porovnaní s obdobím spred piatich mesiacov pred konfliktom ukazujú satelitné snímky z obdobia medzi januárom a májom tohto roka toto územie ponorené do tmy, píše TASR.



Z vyššie uvedeného vyplýva, že nočný jas mesta Gaza sa v tomto medziobdobí znížil 16-násobne. Podľa štatistík Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo palestínske územie v roku 2022 zásobované elektrinou v priemere 12 hodín denne. Toto číslo do roku 2024 kleslo na nulu.



Vojnu v Gaze vyvolal útok ozbrojencov palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý si podľa údajov agentúry AFP vyžiadal životy 1219 ľudí, prevažne civilistov. Podľa ministerstva zdravotníctva na území ovládanom Hamasom si izraelské odvetné útoky vyžiadali najmenej 60.034 obetí, taktiež prevažne civilistov.



Izrael zaviedol v pásme Gazy prísne obmedzenia hneď od prvých dní vojny, a to aj pokiaľ ide o palivo, pripomína AFP. Kvôli nedostatku paliva prestala fungovať jediná elektráreň v Gaze už na začiatku konfliktu a elektrické vedenia z Izraela boli prerušené. Tieto dva zdroje spolu v roku 2022 predstavovali 43 percent dopytu po elektrine v Gaze, pričom zvyšok dopytu zostal neuspokojený.



Agentúra AFP analyzovala projekt NASA nazvaný Black Marble, ktorý takmer na dennej báze meria žiarivosť Zeme – teda intenzitu svetelného žiarenia z danej povrchovej plochy. Projekt umožňuje meranie žiarivosti na dovedna 2100 rôznych miestach na palestínskom území, ktoré sú od seba vzdialené 500 metrov.



Tieto údaje ukazujú prudký pokles žiarivosti medzi 10. a 11. októbrom 2023, čo je dátum odstavenia jedinej elektrárne v Gaze. Niektoré časti územia, ktoré boli pred vojnou obývané, sú teraz rovnako slabo osvetlené ako susedné púštne oblasti, napríklad Sinajský polostrov.



V dátach Black Marble sú v noci v Pásme Gazy identifikovateľné iba určité miesta, ako napríklad nemocnice vybavené generátormi. Jednou z oblastí, kde nočné osvetlenie v Gaze zostalo konzistentné, je tzv. Filadelfský koridor, pás územia pozdĺž hranice medzi Gazou a Egyptom, ktorý kontroluje izraelská armáda. Na jeho juhovýchodnom konci sa nachádza priechod Kerem Šalom, ktorý používajú humanitárne nákladné vozidlá. Ide o jedinú oblasť, ktorá je dnes jasnejšia než pred začiatkom vojny, dodáva AFP.