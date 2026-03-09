Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najmenej šesť ľudí zahynulo v Gaze po nočných útokoch Izraela

Podľa miestnych zdravotníkov traja muži zomreli a viacero ďalších utrpelo zranenia počas útoku neďaleko Univerzity al-Azhar na západe mesta Gaza.

Autor TASR
Gaza 9. marca (TASR) - Izraelské nálety a ostreľovanie si od nedele v meste Gaza vyžiadali životy najmenej šiestich Palestínčanov vrátane dvoch žien a 12-ročného dievčaťa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa miestnych zdravotníkov traja muži zomreli a viacero ďalších utrpelo zranenia počas útoku neďaleko Univerzity al-Azhar na západe mesta Gaza. Izraelská armáda uviedla, že zabila dvoch členov militantného hnutia Hamas, ktorí pripravovali útok na izraelských vojakov.

Najmenej tri ďalšie osoby vrátane dvoch žien a 12-ročného dievčaťa zahynuli po ostreľovaní tankom v centrálnej časti mesta. Ďalších desať ľudí podľa miestnych zdravotníkov utrpelo zranenia.

Agentúra Reuters uvádza, že počet izraelských útokov v Pásme Gazy sa od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Iránom znížil. Napriek tomu za uplynulý týždeň v Gaze v dôsledku útokov Izraela zomrelo niekoľko Palestínčanov.
