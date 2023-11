Nálet pri nemocnici v meste Chán Júnis si údajne vyžiadal 70 obetí

Tel Aviv/Gaza 20. novembra (TASR) - Najmenej 70 obetí na životoch si údajne vyžiadal izraelský nálet na oblasť blízko nemocnice v meste Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy. Desiatky pacientov vrátane mladistvých i detí museli v priebehu nedele ošetriť v dôsledku ťažkých popálenín, uviedla s odvolaním sa na svojich tamojších spolupracovníkov organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



Nálet sa mal odohrať približne jeden kilometer od komplexu Násirovej nemocnice v Chán Júnise. Izraelská armáda doposiaľ vyhlásenie k útokom v južnej časti Pásma Gazy nezverejnila.



Nemocnica v meste Chán Júnis ešte v nedeľu napoludnie informovala o 47 obetiach, neskôr však ich počet zvýšila, Jeden z fotografov pre DPA uviedol, že v nemocnici videl množstvo vakov na mŕtvoly.



Izraelská armáda upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do nemocníc a iných civilných objektov alebo do ich okolia a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Potreba medicínskeho ošetrenia v južnej časti Pásma Gazy je podľa projektového riaditeľa MSF Christopha Garniera "enormná". "Na to, aby sme zastavili toto neustále krviprelievanie, musia utíchnuť zbrane; teraz je to potrebné viac, než kedykoľvek predtým," upozornil.



Izraelský minister obrany Joav Galant ešte v sobotu vyhlásil, že útoky na Pásmo Gazy budú čoskoro rozšírené aj na jej južnú časť. Izraelská armáda už pred viac než mesiacom vyzvala obyvateľov severnej Gazy, aby utiekli na juh do zóny západne od mesta Chán Júnis na pobreží Stredozemného mora, pripomína DPA. Najnovšie boli na útek vyzvaní aj obyvatelia samotného mesta Chán Júnis