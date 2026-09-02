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Gaza: Napriek prímeriu tento rok zahynuli pri útokoch stovky ľudí
Palestínske militantné hnutie Hamas a Izrael, ktoré viedli vojnu od októbra 2023, vlani súhlasili s pozastavením bojov na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Gaza 2. septembra (TASR) - Viac než 900 ľudí tento rok zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy, a to napriek prímeriu z októbra 2025. Vyplýva to z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, na ktoré sa odvoláva stanica BBC, píše TASR.
Celkovo tak pri úderoch Izraela na tomto palestínskom území od začiatku prímeria z 10. októbra 2025 prišlo o život viac než 1300 osôb vrátane 301 detí.
Palestínske militantné hnutie Hamas a Izrael, ktoré viedli vojnu od októbra 2023, vlani súhlasili s pozastavením bojov na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten zahŕňa zastavenie „všetkých vojenských operácií vrátane vzdušných a delostreleckých útokov“.
BBC od začiatku prímeria analyzovala desiatky videí, ktoré zachytávajú dôsledky izraelských útokov na rôzne miesta v Pásme Gazy vrátane pobrežnej kaviarne či stanov, v ktorých žijú vysídlení ľudia, aj na údajný pohrebný sprievod.
Uplynulé mesiace podľa britskej stanice patria medzi najsmrteľnejšie, keďže od apríla do augusta každý mesiac zaznamenali viac než 100 mŕtvych. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze pripisuje tieto úmrtia priamo izraelským vojenským krokom, no nerozlišuje medzi civilistami a bojovníkmi. Organizácia Spojených národov (OSN) tieto údaje považuje za dôveryhodné.
Izraelská amráda však tieto údaje spochybňuje. Pre BBC uviedla, že „neexistuje žiadny dôvod predpokladať“, že všetci títo uvedení ľudia zahynuli v dôsledku činnosti jej jednotiek. Tvrdí, že koná „presne s cieľom odstrániť hrozby a chrániť svoje jednotky a izraelských civilistov v súlade s dohodu“ a že sa v čo najväčšej možnej miere snaží zmierniť škody spôsobené civilistom.
Izraelské médiá začiatkom tohto roka informovali, že nemenovaný izraelský bezpečnostný predstaviteľ priznal, že vo vojne v Pásme Gazy zahynulo viac než 70.000 ľudí vrátane viac ako 20.000 militantov.
Detský fond OSN (UNICEF) zase uviedol, že v čase prímeria zahynulo vyše 300 detí. Hovorca James Elder tvrdí, že počet týchto úmrtí je „absurdný a zdrvujúci“. Dodal, že zranenia utrpeli ďalšie stovky detí.
Celkovo tak pri úderoch Izraela na tomto palestínskom území od začiatku prímeria z 10. októbra 2025 prišlo o život viac než 1300 osôb vrátane 301 detí.
Palestínske militantné hnutie Hamas a Izrael, ktoré viedli vojnu od októbra 2023, vlani súhlasili s pozastavením bojov na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten zahŕňa zastavenie „všetkých vojenských operácií vrátane vzdušných a delostreleckých útokov“.
BBC od začiatku prímeria analyzovala desiatky videí, ktoré zachytávajú dôsledky izraelských útokov na rôzne miesta v Pásme Gazy vrátane pobrežnej kaviarne či stanov, v ktorých žijú vysídlení ľudia, aj na údajný pohrebný sprievod.
Uplynulé mesiace podľa britskej stanice patria medzi najsmrteľnejšie, keďže od apríla do augusta každý mesiac zaznamenali viac než 100 mŕtvych. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze pripisuje tieto úmrtia priamo izraelským vojenským krokom, no nerozlišuje medzi civilistami a bojovníkmi. Organizácia Spojených národov (OSN) tieto údaje považuje za dôveryhodné.
Izraelská amráda však tieto údaje spochybňuje. Pre BBC uviedla, že „neexistuje žiadny dôvod predpokladať“, že všetci títo uvedení ľudia zahynuli v dôsledku činnosti jej jednotiek. Tvrdí, že koná „presne s cieľom odstrániť hrozby a chrániť svoje jednotky a izraelských civilistov v súlade s dohodu“ a že sa v čo najväčšej možnej miere snaží zmierniť škody spôsobené civilistom.
Izraelské médiá začiatkom tohto roka informovali, že nemenovaný izraelský bezpečnostný predstaviteľ priznal, že vo vojne v Pásme Gazy zahynulo viac než 70.000 ľudí vrátane viac ako 20.000 militantov.
Detský fond OSN (UNICEF) zase uviedol, že v čase prímeria zahynulo vyše 300 detí. Hovorca James Elder tvrdí, že počet týchto úmrtí je „absurdný a zdrvujúci“. Dodal, že zranenia utrpeli ďalšie stovky detí.