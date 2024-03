Osobitnej spravodajkyni OSN sa pre kritiku Izraela vyhrážajú

Ženeva/Gaza 27. marca (TASR) - Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francesca Albaneseová v stredu oznámila, že za svoju tvrdú kritiku izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy dostáva vyhrážky. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Nič z toho ju však nezastraší, uviedla v Ženeve táto talianska právnička a odborníčka na ľudské práva.



Albaneseová odovzdala Rade OSN pre ľudské práva správu, v ktorej obviňuje Izrael z genocídy. Izrael označila za štát, kde je apartheid, pretože tak pristupuje k Palestínčanom. Izrael ju obviňuje zo spochybňovania práva Izraela na existenciu.



Zástupcovia diplomacií z ďalších štátov ju kritizujú za intenzívnu aktivitu v sociálnych a ďalších médiách i za to, že vo svojej funkcii osobitnej spravodajkyne OSN v médiách vždy tvrdo kritizuje kroky Izraela.



Na otázku na tlačovej konferencii, či ju táto kritika donúti vzdať sa, Albaneseová odpovedala: "V žiadnom prípade, to sa nikdy nestane."



Aj keď ju kritika "rozčuľuje", posmeľuje ju do ďalšej práce. "Práca v oblasti ľudských práv je predovšetkým zosilneným hlasom ľudí, ktorých nie je počuť," vysvetlila.



Jej posolstvo zostáva jasné: "Nič neospravedlňuje to, čo Izrael robí (v Pásme Gazy)."



V správe vyzvala na uvalenie zbrojného embarga a sankcií na Izrael. Odôvodnila to presvedčením, že Izrael vo vojne v Pásme Gazy porušuje medzinárodné humanitárne právo, čo si už vyžiadalo vyše 30.000 životov – napríklad kolektívnym trestaním Palestínčanov. Tí pritom nemajú dostatok jedla a sotva môžu dostať nejakú zdravotnícku pomoc, pretože Izrael podniká útoky na nemocnice.



Osobitní spravodajcovia OSN sú nezávislí experti. Rada OSN pre ľudské správa ich vymenováva, aby predkladali správy o konkrétnych témach alebo krajinách. Pracujú zadarmo a nie sú súčasťou OSN.