Gaza: Palestínčania pod troskami budov hľadajú obete útokov

Gaza 20. januára (TASR) - Palestínčania začali v Pásme Gazy v pondelok, v druhý deň prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, s prehľadávaním zničených budov. Úrad civilnej palestínskej ochrany odhaduje, že pod hromadou trosiek sa nachádza približne 10.000 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V nedeľu predpoludním vstúpilo do platnosti prímerie v Pásme Gazy, ktoré pozastavilo boje vo viac ako 15-mesiacov trvajúcej vojne, ktorá začala útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Počas prvého dňa prímeria si obe strany vymenili prvých rukojemníkov a väzňov. V pondelok Palestínčania začali pátranie po možných obetiach zasypaných hromadou trosiek budov zničených bojmi.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy riadené Hamasom uviedlo, že vojna si vyžiadala 46.913 obetí. Predpokladá sa, že počet obetí je vyšší a mnoho tiel je pochovaných práve pod zrútenými budovami.



"Hľadáme 10.000 mučeníkov, ktorých telá zostávajú pod troskami," povedal hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Bassal.



V rámci prímeria začali do Pásma Gazy prichádzať kamióny s humanitárnou pomocou, píše Reuters. S rastúcim prílevom pomoci sa obyvatelia hrnú na trhy, pričom niektorí podľa Reuters vyjadrujú radosť z nižších cien a prítomnosti nových potravín, ako napríklad dovážaných čokolád.



Dohoda vyžaduje, aby sa do palestínskej enklávy každý deň počas prvej 42-dňovej fázy prímeria dostalo 600 nákladných áut s pomocou, z toho 50 s palivom. Polovica nákladných áut s pomocou by mala smerovať na sever enklávy, kde odborníci varovali pred hroziacim hladomorom, píše Reuters.



Na obnovu Pásma Gazy sú podľa odhadov OSN potrebné miliardy dolárov. Odstránenie viac ako 50 miliónov ton trosiek by mohlo trvať 21 rokov a stáť až 1,2 miliardy dolárov.



Minuloročná správa OSN uviedla, že obnova zničených domov v Pásme Gazy by mohla trvať až do roku 2040, ale mohla by sa predĺžiť aj na mnoho desaťročí. Odborníci predpokladajú, že trosky sú kontaminované azbestom, pričom je známe, že niektoré utečenecké tábory zasiahnuté počas vojny boli postavené z tohto materiálu.



Predstaviteľ Rozvojového programu OSN v nedeľu uviedol, že rozvoj v Pásme Gazy sa v dôsledku konfliktu vrátil o 69 rokov späť, píše Reuters.