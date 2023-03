Gaza požiadala o pomoc pri hasení požiaru skládky odpadu

Gaza 3. marca (TASR) - Predstavitelia mesta Gaza na okupovaných palestínskych územiach požiadali o pomoc pri hasení požiaru, ktorý vo štvrtok vypukol na skládke odpadu pri hraniciach s Izraelom. Podľa Gazy môže oheň horieť viacero dní a spôsobiť tak "environmentálnu katastrofu". V piatok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Požiar sa rozhorel "na skládke odpadu južne od Gazy v blízkosti múru na hraniciach s Izraelom", uviedlo mesto. Príčina požiaru nateraz nie je známa.



"Obávame sa, že by sa plamene mohli rozšíriť na celú skládku a spôsobiť environmentálnu katastrofu," upozornila miestna samospráva, podľa ktorej tamojší hasiči nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby dokázali požiar uhasiť sami. Mesto preto požiadalo o pomoc medzinárodné organizácie a uviedlo, že ostatné krajiny by mali Izrael vyzvať, aby uvoľnil blokádu a umožnil dodávku potrebného zariadenia na okupované územia.



Izrael od roku 1967 okupuje východný Jeruzalem a územia na západnom brehu Jordánu. V roku 2007 Izrael uvalil blokádu na pásmo Gazy po tom, ako sa tam dostalo k moci militantné hnutie Hamas. Táto blokáda obmedzuje voľný pohyb osôb a tovarov.



Palestínčania tvrdia, že táto blokáda značne obmedzila schopnosť tamojších zložiek reagovať na mimoriadne a núdzové situácie.