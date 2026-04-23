Štvrtok 23. apríl 2026
Gaza: Pri izraelskom útoku zahynulo päť osôb vrátane troch detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Gaza 23. apríla (TASR) - Izraelský letecký útok zasiahol v stredu neskoro večer skupinu civilistov v severnej časti Pásma Gazy a vyžiadal si najmenej päť obetí vrátane troch detí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na úrad civilnej ochrany v tomto regióne, píše TASR.

„Päť Palestínčanov, vrátane troch detí, zahynulo pri izraelskom leteckom útoku, ktorý zasiahol skupinu civilistov v blízkosti mešity Al-Kassám v meste Bajt Lahíja,“ uviedla civilná ochrana vo svojom vyhlásení.

„Ich telá boli prevezené do nemocnice Šífa v meste Gaza,“ dodala. Vek nebohých detí nezverejnila.

Nemocnica Šífa potvrdila, že telá obetí prijala. Izraelská armáda pre AFP uviedla, že správy o tomto incidente preveruje.

Pásmo Gazy je aj napriek prímeriu z 10. októbra sužované každodenným násilím. Izraelská armáda aj militantné hnutie Hamas sa navzájom pravidelne obviňujú z porušovania prímeria, ktoré ukončilo vojnu v tejto palestínskej enkláve trvajúcu od októbra 2023.

Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo od začiatku prímeria zabitých najmenej 786 Palestínčanov. Izraelská armáda zase hlásila, že od tohto dňa bolo v enkláve zabitých päť jej vojakov.
