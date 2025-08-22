Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Gaza: Pri nových izraelských útokoch hlásia vysoké počty obetí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Množstvo mŕtvych i zranených vrátane detí hlásili aj po útokoch na mestá Gaza a Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, uviedli zdravotnícke zdroje.

Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 22. augusta (TASR) - Obnovené izraelské útoky v pásme Gazy si vo štvrtok podľa palestínskych zdrojov vyžiadali vysoký počet obetí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Nemocnica al-Awdá uviedla, že sedem ľudí zahynulo a 18 ďalších utrpelo zranenia pri ostreľovaní v strednej časti Pásma Gazy neďaleko distribučného miesta pre humanitárnu pomoc.

Množstvo mŕtvych i zranených vrátane detí hlásili aj po útokoch na mestá Gaza a Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, uviedli zdravotnícke zdroje.

Izraelská armáda prostredníctvom svojej hovorkyne v reakcii uviedla, že dané tvrdenia preveruje.

Izrael oznámil svoj zámer dobyť mesto Gaza a podľa vojenských zdrojov je už na jeho predmestiach, pripomína DPA. Cieľom tohto postupu je podľa izraelskej armády oslobodiť zvyšných zadržiavaných rukojemníkov a zničiť palestínske militantné hnutie Hamas.

Obyvatelia Gazy hlásili z okolia mesta intenzívne útoky.

Vojnu v Gaze vyvolal útok militantov Hamasu a ďalších islamistických skupín na Izrael zo 7. októbra 2023. Pri bezprecedentnom masakri militanti zabili približne 1200 ľudí a vyše 250 ďalších uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy, pripomína DPA.

Odvtedy bolo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom v rámci odvetného vojenského ťaženia Izraela zabitých viac než 62.000 Palestínčanov. Uvedený počet nerozlišuje medzi civilistami a ozbrojencami, OSN ho však považuje za dôveryhodný.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič