Streľba izraelských jednotiek v Gaze si vyžiadala najmenej 18 obetí

Gaza 19. júna (TASR) - Izraelské sily vo štvrtok v Pásme Gazy zabili najmenej 18 Palestínčanov, oznámil tamojší úrad civilnej obrany. Podľa predstaviteľa palestínskeho úradu najmenej 15 ľudí zahynulo počas streľby v čase, keď sa zhromaždili v blízkosti centra distribúcie pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tri osoby zahynuli pri ostreľovaní neďaleko mesta Gaza, objasnil predstaviteľ úradu civilnej obrany. Pätnásť osôb je obeťami streľby pri centre na distribúciu pomoci. K takýmto útokom na Palestínčanov čakajúcich na potraviny dochádza takmer denne, a to od zavedenia nového systému distribúcie pomoci, pripomína AFP.



Po tom, ako Izrael v máji po takmer troch mesiacoch uvoľnil blokádu prísunu pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy, začala s distribúciou pomoci pre tamojších obyvateľov Izraelom a Spojenými štátmi podporovaná Humanitárna nadácia Gazy (GHF). Tá však obchádza dlhodobý systém distribúcie pomoci vedený OSN na tomto území a jej aktivity sprevádzajú chaotické scény.



Palestínske úrady v enkláve pravidelne informujú o tom, že izraelské jednotky strieľajú do davov ľudí čakajúcich na pomoc. Tieto útoky si vyžiadali desiatky obetí. Stanica BBC v stredu uviedla, že z 33 ľudí zabitých pri izraelskej streľbe 11 zahynulo počas čakania na distribúciu pomoci.