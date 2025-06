Gaza: Streľby pri centrách distribúcie pomoci si vyžiadali 14 obetí

Gaza 10. júna (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 99 utrpelo zranenia v pondelok pri streľbe izraelských vojakov a palestínskych ozbrojencov v Pásme Gazy. Informovali o tom tamojšie nemocnice a ministerstvo zdravotníctva kontrolované militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Strelci boli zrejme spojencami izraelskej armády a pôsobili v blízkosti jednotiek. Po tom, čo na nich dav hádzal kamene, sa stiahli do izraelskej vojenskej zóny v meste Rafah, tvrdia svedkovia. AP pripomína, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň potvrdil, že Tel Aviv v Pásme Gazy „aktivoval miestne palestínske klany“, ktoré zvnútra bojujú proti Hamasu.



Izraelská armáda podľa AFP uviedla, že vystrelila varovné výstrely počas incidentov v blízkosti centier distribúcie potravín.



Podľa gazského ministerstva zdravotníctva ide o najnovšiu zo série strelieb, ktoré si vyžiadali najmenej 127 obetí, odkedy sa v máji v Gaze začali distribuovať potraviny novým systémom. Tento systém je podľa Izraela a Spojených štátov navrhnutý tak, aby sa Hamas nedostal k zásobám, avšak OSN a rôzne humanitárne organizácie tento systém odmietli.



Hovorca palestínskeho úradu civilnej obrany Mahmúd Bassal tvrdí, že izraelské jednotky v pondelok niekoľkokrát vystrelili na ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti distribučného centra v Rafahu. Pri streľbe zahynulo a utrpelo zranenia niekoľko osôb. K podobnému incidentu došlo aj pri ďalšom centre. Hovorca izraelskej armády uviedol, že „tisíce palestínskych civilistov sa pokúsili preniknúť do centra distribúcie pomoci, čím predstavovali hrozbu pre jednotky izraelskej armády operujúcich v oblasti koridoru Necarim“.



„Vojaci vyzvali podozrivých, aby sa vzdialili, ale keďže pokračovali v postupe spôsobom, ktorý ohrozoval jednotky, vojaci odpovedali varovnými výstrelmi,“ pokračoval izraelský hovorca a dodal, že izraelská armáda nie je oboznámená so správami o zranených.