Tisícky Palestínčanov v Gaze čaká už štvrtá alebo piata evakuácia

Rafah 13. februára (TASR) - Tisícky Palestínčanov budú nútené premiestniť sa už štvrtý alebo piaty raz od začiatku vojny v Pásme Gazy. Uviedla to palestínska novinárka Hanín Hararová, ktorú citovala televízia Sky News.



Samotná Hararová sa musela evakuovať z mesta Gaza a aktuálne sa nachádza v meste Rafah na juhu pásma pri hraniciach s Egyptom. Spolu s ňou sa tam uchýlilo zhruba 1,4 milióna Palestínčanov z oblastí v severnej a strednej časti pásma.



Izraelská armáda v súčasnosti pripravuje pozemnú ofenzívu proti militantom do oblasti Rafahu, ktorá by sa mohla uskutočniť v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch.



V Rafahu často dochádza k izraelským náletom vrátane série úderov z pondelka, ktorá mala poskytnúť krytie pre operáciu izraelských špeciálnych síl na oslobodenie dvoch rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas. Toto bombardovanie malo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva pripraviť o život sto ľudí.



"Každý deň sme svedkami masakrov," tvrdí novinárka Hararova s tým, že plocha mesta Rafah s rozlohou 55 kilometrov štvorcových, kde sa tiesnia státisíce evakuovaných Palestínčanov, nemá na takéto množstvo ľudí potrebnú infraštruktúru.



"Ľudia nemôžu uveriť tomu, že sa budú musieť už štvrtý alebo piaty raz evakuovať," citovala palestínsku novinárku stanica Sky News.