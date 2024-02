Gaza: Vo vojne prišlo o život vyše 12.000 maloletých Palestínčanov

Gaza 12. februára (TASR) - Viac než 12.300 maloletých Palestínčanov prišlo o život počas vojenského ťaženia v Pásme Gazy, ktoré Izrael spustil po bezprecedentnom útoku palestínskych ozbrojencov z októbra minulého roka, uviedlo v pondelok ministerstvo zdravotníctva v Gaze. TASR informuje podľa agentúry AP.



Maloletí tvoria do 47 percent celkového počtu 28.176 palestínskych obetí, ktoré doposiaľ prišli o život, tvrdí ministerstvo spravované palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Zoznam obetí z radov maloletých palestínskych civilistov a žien poskytlo ministerstvo zdravotníctva v Gaze na žiadosť agentúry AP.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po masívnom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili vyše 1200 ľudí, zväčša civilistov. Palestínske komandá tiež uniesli asi 250 rukojemníkov, z ktorých 132 naďalej zadržiavajú v Pásme Gazy. Izrael predpokladá, že 29 rukojemníkov medzičasom zahynulo.